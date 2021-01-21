Serok Kürt kardeşlerim…

Serok Tayyip Erdoğan… Serok Kemal… Serok Meral… Serok Bahçeli… Serok Ahmet… Serok Babacan… Kürt kardeşlerimizin dilinden duymak istediğimiz en güzel söz..



Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu’na serok kelimesini diline dolamış.

Keşke her parti liderine bu şekilde hitap etseler…

O zaman ülkede terör biter.

Ayırımcılığı burada isteyen Devlet Bahçeli…

Biz Türkiye Cumhuriyeti milliyetçisiyiz.

Kafatasçı değil.

Atatürk bize böyle öğretti.



Ülkücüler 12 Eylül öncesi gibi kavgaya mı davet ediliyor?

Siyasetçilere saldırılıyor.

Gazetecilere saldırılıyor.

Silah ruhsatı almak kolaylaştı.

Silah taşıyan çok kişi var.

Tahrikler halkı kardeş kavgasına sürükler.

Liderler konuşmalarına dikkat etmeli.

Tahrik etmemeli.

Türk,Kürt,Çerkez,Laz,Tatar,Roman …

Türkiye Cumhuriyetine saygı duyan bütün ırklar kardeştir.

Karışıklık için dinamit olmayın.

El ele verin.

Türkiye kalkınsın.

Bende diyorum;

Serok Kürt kardeşler…