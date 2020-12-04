Sermayenin milliyeti yoktur

Evet doğru, sermayenin milliyeti, ırkı, dili, dini ve dahi vicdanı olmaz!Sermaye sadece ve sadece ve sadece daha çok kâr elde etmek ve pazarda hakimiyet kurmak güdüsü ile hareket eder. Herhangi bir duygusal bağlılığı bulunmaz, kararları salt kendi menfaatini gözeterek alır.

Sermaye sadece duygusal olarak bağlı olmayı değil, hukuksal olarak da bağlı olmayı hiç ama hiç sevmez.

Fakat demokratik devletlerin milliyeti ve menfaatlerini korumak zorunda oldukları halkları vardır. Demokratik ve milli devletlerin en temel görevi milletlerini yerli ya da yabancı sermayenin sömürüsünden korumaktır.

Çok iyi biliyoruz ki “vahşi kapitalizm” düzeninde “sermaye” kendi başına bırakılırsa doğası gereği yerli ya da yabancı demeden, sömürebildiği her kaynağı sömürmenin peşinde koşar.

İşte demokratik ve milli devletler tam olarak halklarını sermayenin bu sömürüsünden korumak ile görevlidir.

Demokratik ve milli bir devlet sermayenin; tekel, kartel yada oligapol oluşturmasını engelleyecek düzenlemeleri bu yüzden yapar, kural ve kanunları bu yüzden koyar.

Demokratik ve milli bir devlet sermayenin düşük kalite, yüksek fiyat ile halkı kazıklamasını önleyecek tedbirleri bu yüzden alır.

Demokratik ve milli bir devlet sermayenin; belirli standartlarda üretim yapmasını, başıbozuk bir sistemde halka ve halk sağlığına zarar verecek mal ya da hizmet üretmesini engelleyecek düzenlemeleri bu yüzden yapar, standartları bu yüzden koyar.

Demokratik ve milli bir devlet sermayenin; daha fazla kâr elde etmek uğruna çevreyi talan etmesini, doğaya ve doğal ya da tarihi sit alanlarına zarar vermesini engelleyecek önlemleri bu yüzden alır, kuralları bu yüzden koyar ve gerekli olan denetimleri bu yüzden yapar.

Demokratik ve milli bir devlet sermayenin; kamu yöneticilerini satın alarak kontrol etmesini, toplumsal karar mekanizmalarını yönlendirmesini ve kamu menfaatlerine zarar vermesini engelleyecek hukuki önlemleri bu yüzden alır, denge ve denetleme mekanizmalarını bu yüzden kurar.

Demokratik ve milli bir devlet sermayenin; emekçilerin haklarını gasp etmesini, bölüşümde adaletin bozulmasını bu yüzden engeller.

Demokratik ve milli bir devlet sermayenin; kamu alımlarında dolap çevirmesini, ihalelerde yüksek rant ya da fahiş kâr elde etmesini bu yüzden engeller.

Demokratik ve milli bir devlet sermayenin; kamu yönetimi eli ile kent rantı yaratmasını ve bu kent rantını “ham hum şaralop lüpletmesini” bu yüzden engeller.

Demokratik ve milli bir devlette “verdimse ben verdim, kime ne” anlayışı olmaz, seçilmiş yahut da atanmış yöneticiler herhangi bir şeyi verdiklerinde “babalarının malını” değil, “kamunun malını” vermektedirler, bu yüzden açık ve şeffaf olarak bu edimlerinin hesabını da vermek zorundadırlar.

Bu konuyu bu haliyle gündeme getirmemin temel sebebi; Katar’a devredilen “Tank Palet Fabrikası”, “Antalya Limanı” ve “Borsa İstanbul” gibi kamu varlıklarının devrine itiraz edenlere yönelik iktidar tarafından “Sermayenin milliyeti olmaz” denilerek ortaya konulan savunmanın mantıksızlığını açık ve net olarak göstermektir. Verilen milletin malı, yetimin hakkıdır; niye, kaça, nasıl ve hangi gerekçe ile verildiğinin iktidar tarafından açıklanması gerekir.

Son olarak AKP Genel Başkanı Erdoğan muhalefetin Borsa İstanbul hisselerinin Katar’a devrine getirdiği itirazlara cevap olarak “Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Paranın rengi, dini yoktur, para paradır. 28 Şubat’ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık.” dedi.

Sanırım Sayın Erdoğan bazı güç odaklarının sermaye hareketlerini kontrol ederek ülkeleri nasıl yönettikleri konusunu bilmiyor ve Rahip Brunson olayından da gerekli dersleri çıkarmamış.

Sayın Cumhurbaşkanının “Düyun-u Umumiye”, “Reji İdaresi” ve “1958 moratoryumu” hakkında da fazla bilgisi olduğunu düşünmüyorum.

Zatıalileri bir müsait zamanda benimde hocam olan değerli bilim insanı Prof. Dr. Bilsay Kuruç hocayı çağırsalar, onun ağzından sermaye hareketleri ile parayı kullanarak hangi güçlerin dünyayı nasıl yönettiğini, Bretton Woods anlaşması ile kurulan parasal egemenlikleri bir dinleseler ve ondan sonra paranın rengi, kimliği ya da siyasi amaçları olup olmadığı hakkında fikir beyan etseler çok daha doğru olacağını düşünüyorum.