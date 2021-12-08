Şerit ihlali yapan otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ümmü Akyel (55), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Denizli-Antalya kara yolunda meydana geldi. Antalya’dan Denizli yönüne giden Ümmü Akyel yönetimindeki 07 BVZ 29 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Soner B. yönetimindeki 20 AER 639 plakalı TIR’la çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Akyel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Akyel’in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, kazanın ardından TIR şoförü Soner B.’yi ifadesine başvurulmak üzere gözaltına aldı.

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