Serinlemek isteyenler İstanbul Boğazı’ında denize girdi

Haber-Kamera: Şevval KARS-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL’DA sıcak havadan bunalanlar İstanbul Boğazı’nda denize girdi.

Sıcak havanın etkisiyle bunalan kişiler kendilerini İstanbul Boğazı’nın serin sularına bıraktı. Denize girmek için tercih edilen yerler arasında Bebek Sahili ve Sarayburnu Sahili de vardı. Sahile gelenlerden bazıları ailesiyle gelirken bazıları ise evcil hayvanlarıyla suya girdi.

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ANTALYA’YA FALAN GİTMEK İSTEMİYORUM

Denize girmeye gelenlerden Nurettin Çolak, “Almanya’da yaşıyorum. 42 seneden beri yaz mevsimlerinde izine geldiğimde buraya geliyorum. Güneşleniyorum, denize giriyorum. Deniz çok güzel, devamlı esiyor. Antalya’ya falan gitmek istemiyorum, oralar çok sıcak. Burayı çok seviyorum. Bazı sabahlar kirli oluyor ama poyraz estikçe temizleniyor. Devamlı akıntı var burada” ifadelerini kullandı.

RAHATLIKLA DENİZE GİRİP TATİLİMİZİ YAPIYORUZ

70’li yıllardan beri boğaza geldiğini söyleyen Faik Gündoğdu, “Elazığlıyım, İstanbul’da ikamet ediyorum. Burada denize geldik, tatilimizi burada geçiriyoruz. Hafta içinde emekli olduğumuz için geliyoruz. Burada denize giriyoruz. Deniz çok güzel, hava da sıcak olduğu zaman daha güzel oluyor. Levent’ten buraya denize geliyorum. Sakin, kimse yok burada rahatlıkla denize girip tatilimizi yapıyoruz” dedi.

BEN BURAYA 45 YILDIR GELİYORUM

Hasan Tabak, “Ben Eyüp’ten geldim. Her yaz geliriz buraya. Boğazın serin sularına gireriz, çıkarız, yüzeriz. Burası hoşumuza gidiyor. Hemen hemen çok uzun senelerden beri de gelmekteyim. Ben buraya 45 yıldır geliyorum suyu serin ve soğuk olduğu için hoşuma gidiyor burası. Şimdi burası çok kalabalıktı fakat bu hastalık nedeniyle biraz azalmalar var. Bugün hafta ortası olduğu için bu kadar kalabalık yok. Cumartesi, pazar daha da yoğun oluyor” diye konuştu.

SIK SIK GELİP BURADA GÜNEŞLENİYORUM

Güneşin tadını çıkaran bir başka kişi ise, “Çapa’da oturuyorum, 70 yaşındayım. Sarayburnu’na sıcak havalarda geliyorum. Deniz bugün biraz kirli, güneşleniyorum sadece. Birkaç kere girdim, açıldım biraz kıyılar kirli olduğu için. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Genellikle Sarayburnu’nu seviyorum. Yakın bana ulaşımı, sık sık gelip burada güneşleniyorum. Sarayburnu suyu zaten biraz soğuk oluyor akıntı olduğu için ama seviyorum ben. Hafta ortası tenha oluyor ama cumartesi, pazar baya yoğun oluyor. Hafta ortası geliyorum böyle 2-3 gün” dedi.