Serinlemek istediği Fırat Nehri’nde boğuldu

Ben demiyorum her zamanki gibi fikrini sorduğum, kadim dostum Tiflis New Vision Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Süreyya Yiğit, gönderdiği ayrıntılı lafının özünde, fotoğrafı böyle çekmiş.. Elçiye zeval olmaz bende olduğu gibi, konuya akılcı yaklaşmak için paylaşıyorum; Afganistan’ı iyi anlamak için kısaca tarihine bakmakta fayda var.