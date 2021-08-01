Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Güney ilçesinde, Cindere Baraj göletine giren Halil İbrahim Gökmen (33), boğuldu. Gökmen’in cansız bedeni balık adamlar tarafından çıkarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Güney ilçesindeki Cindere Baraj göletinde yaşandı. Çiftçilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Halil İbrahim Gökmen, bir grup arkadaşıyla birlikte Cindere Baraj göletine gitti. Sıcaktan bunalan Gökmen, Güneş Şelalesi’nin gölete aktığı bölgede serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Gökmen, yüzerken gölet içinde kayboldu. Gökmen’i bulamayan arkadaşları jandarmayı arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin balık adamları baraj göletinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda, balık adamlar Gökmen’in cansız bedenine ulaşarak göletten çıkardı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Gökmen’in cesedi otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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