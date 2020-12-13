Ana Sayfa Güncel Haberler Serik’te sağanak; tarım alanları su altında kaldı/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Amasya’da 13 bin 944 uyuşturucu hap ele geçirildi
Sinan HARMANCI/MERZİFON,(Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, 'galara' isimli 13 bin 944 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu...
Ev oturmaları ve çay partilerinden kaçının
Kayseri'de Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, koronavirüs salgınında vaka artışının nedeninin, insanların kapalı ortamlara girmesi olduğunu belirterek, "Kış aylarında ev oturmalarından ve çay partilerinden kaçınmak gerekir" dedi.
Tescillenen içi dışı kırmızı elmaya talep artıyor
Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN'ın Posof ilçesinde yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan ve endemik bir tür olarak Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen içi...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kısıtlama denetimi
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-SOKAĞA çıkma kısıtlamasının saat 21.00'de başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan denetimlerde araçlar tek tek durduruldu. İzin belgesi olmayan sürücülere ceza kesilirken,...