Serik’te sağanak; çilek seraları su altında kaldı

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Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde geceden bu yana etkisini sürdüren sağanak, çilek seralarına zarar verdi.

Serik’in Çakallık ve Kadriye mahallelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı çilek seraları sular altında kalarak zarar gördü.

‘BU FİDELERDEN BU YIL HASAT ALMAK İMKANSIZ’

Çakallık Mahallesinde çiftçilik yapan çilek üreticisi Bayram Gül, “Geceden bu yana etkili olan yağmurun gündüz de etkisini artırması sonucu çilek seralarımız ve ekili alanlar sular altında kaldı. Yağmurun etkisini azaltması ile seralarımızda sular çekilmeye başladı. Yoksa çilek fideleri sular içindeydi. Çilek fideleri sular altında kaldığı için zararımız çok büyük. Bu fidelerden bu yıl hasat almak imkansız çünkü fideler aşırı su nedeniyle çürüyor” dedi.

İlçede sağanağın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (DHA)

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