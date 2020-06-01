ANTALYA’nın Serik ilçesinde son 2 yılda örtü altı muz üretimi arttı. İlçede 1096 dekar alanda muz üretildiğini söyleyen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, “Muz üretimi bölgemizde uygun iklim şartlarına sahip, gelişen bir üretim olarak görülmektedir” dedi.

Turizmin yanında son dönemde tarım alanındaki gelişimiyle de dikkati çeken Serik ilçesinde örtü altı muz üretimi yaygınlaşıyor. Son 2 yılda artış gösteren örtü altı muz üretimi son verilere göre 1096 dekara yükseldi. Serikli yerli muz üreticileri, ülkenin muz ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanmasına katkı sağlıyor.

Serik bölgesinde zengin bir örtü altı üretimi yapıldığını anlatan Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, “Bunların içerisinde yaygınlığı olan ağırlıklı olarak sebze tarımı gelmektedir. Ancak son 2 yıl içerisinde bölgede muz yetiştiriciliğinde önemli bir artış meydana geldi. Elimizdeki kayıtlı veri ve proje onaylarına bağlı olarak bölgede 1096 dekarlık yüksek sistem seralarda muz yetiştiriciliği için ekiliş ve tarım yapılmaya başlandı. Sera ortamında mikro klima ortamı sağlanarak muz yetiştiriciliği de bölgede yerini almış oldu. Üreticilerin kamuyla ilgili her türlü ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Özellikle yeni yatırımcılar için Bakanlığımızın ve Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre bankadan düşük faizli kredi imkanlarından yararlanabilmektedirler. Gerek işletme gerekse yatırım kredileriyle üreticilere destek verilmektedir. Muz üretimi bölgemizde uygun iklim şartlarına sahip, gelişen bir üretim olarak görülmektedir” dedi.