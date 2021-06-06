Serik’te 3 noktada orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda 3 ayrı noktada aynı anlarda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 10 teknik eleman ve 40 işçiyle müdahale edildi. Yangının yerleşim yerleri ve seralara sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterirken, bölge halkı da kendi imkanlarıyla alevleri söndürmek için çalıştı. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangın bölgesinin ne kadarlık bir alanı kapladığı henüz belirlenemedi. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 yıldır kapalı olan 2 turistik alışveriş merkeziyle bir restoran hasar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.

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