ŞERİATA İSYAN

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İran’dan gelen haberler bir taraftan umut verir ve İran halkı ülkelerinde egemen olan şeri diktatörlüğü devirebilecek mi sorusunu gündeme taşırken diğer taraftan da komşu bir ülkenin daha iç savaşa sürüklenme olasılığı ve bu durumun ülkemiz açısından yaratacağı tehditler zihinleri kurcalıyor.

İran’da sadece sokaklardaki protesto gösterileri ve çatışmalar değil, iki çok önemli sivil itaatsizlik olayı İran’da yaşananları, protestolara katılımın boyutunu ve İran halkının kararlılığını, özgürlükleri uğruna gerekirse bedel ödemeyi nasıl göze aldıklarını açık ve net olarak ortaya koymuş bulunmaktadır.

Bunlardan ilki İran kadın basketbol takımının ülkede Mahsa Amini’nin ölümü sonrası yapılan eylemlere başörtülerini toplu halde çıkararak destek vermesidir. Takımın baş antrenörü Farzaneh Jamami bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı Instagram hesabına yükleyen Jamami, ülkenin baskıcı şeri rejiminden kurtulmayı isteyen İranlı kadınlar için bir not da kaleme aldı. Bahse konu notta Jamami “Kızınıza cinsiyet rolleri gibi şeylerin saçmalıktan başka bir şey olmadığını öğretin. Onlara değerli ve yeri doldurulamaz olduğunuzu öğretin. Size aksi söylenirse inanmayın.” yazdı. Jamami, “Onlara ‘kendini saklama’ deyin. Ayağa kalkın, başınızı dik tutun ve onlara nelere sahip olduğunuzu gösterin! Onlara güçlü ve yetenekli olduğunuzu, özgür bir kadın olduğunuzu söyleyin” diye ekledi.

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Diğer sivil itaatsizlik eylemi ise İran futbol milli takımından geldi. İngiltere ile yaptıkları maç öncesinde futbolcular milli marş söylemezken, Milli Takım Kaptanı Ehsan Hajsafi, “Her şeyden önce, İran’daki tüm yaslı ailelere taziyelerimi sunmak istiyorum. Yanlarında olduğumuzu ve onları desteklediğimizi bilmeliler” dedi.

Bu iki eylem aslında sokak eylemlerinden bile çok daha fazla cesaret gerektirir. İran’da belirli bir güç ve toplumsal statüye sahip olan bu insanların açık kimlikleri ile zorba rejime meydan okumaları gerçekten de onurlu ve takdir edilmesi gereken bir harekettir.

Görünen o ki ya İran’da rejim devrilecek ve yahut da İran uzun sürecek bir iç savaşa sürüklenecek. İşlerin nasıl seyredeceğini, ne yöne evirileceğini ise doğal olarak iktidarda olan mollalar belirleyecek.

Mollalar şeriat rejimini savunmak için şiddet uygulamaya devam eder ve şiddetin dozunu git gide artırırlarsa şeriata başkaldıran, özgürlük ve demokrasi talep eden geniş kitlelerin önünde iki seçenek kalır ya çatışırlar ya da susup boyun eğerler.

Kitleler susup boyun eğmek zorunda kalırsa özellikle bu gösterilerde ön plana çıkan birçok İranlı için İran yaşanmaz bir yer haline gelir, cehenneme döner ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalırlar. Gösteri ve tutuklamaların kitlesel boyutuna bakılırsa bu durumda İran’dan kaçmaya çalışacakların sayısı milyonları bulabilir. Bu durumda Türkiye’ye yönelik yeni bir göç dalgası daha doğacaktır. İktidarın bu duruma yönelik acil hazırlık yapması gerekmektedir.

İran’ın istikrarsızlaşması ve iç savaş bataklığına savrulması durumunda ise en çok etkilenecek ülkelerden biri de Türkiye olacaktır. Özellikle Türkiye’nin enerji tedarik zincirinde aksamalar ortaya çıkabilecektir.

Diğer yandan İran özgürleşip demokratikleşmeden bölgemize huzur, refah ve demokrasinin gelmesi asla mümkün değildir. İran’ın demokratik bir rejime sahip olması ise hem küresel ve hem de bölgesel dengeler açısından son derecede faydalı olacaktır.

Bir taraftan İran halkının zalim şeri diktatörlüğe karşı bu onurlu direnişini gönülden desteklerken diğer taraftan da bu dönüşümün mümkün olduğu kadar hızlı, acısız ve kansız olmasını diliyorum. Elbette bu dönüşümün nasıl olacağını belirleyecek asli faktör molaların tavrı olacaktır.

Mollalar dirense de İran halkı er ya da geç özgür olacak egemenlik haklarını kazanarak ve demokratik bir yönetime kavuşacaktır.