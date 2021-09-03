Serhat Oğuz, Fuat Oktay’a Kahramankazan’ı anlattı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret etti. Oğuz, ilçelerinde hayata geçirdikleri ve yapım aşamasında olan projeler hakkında bilgi verdiği Oktay’a, Kahramankazan’ı anlattı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı makamımda ziyaret etti. Oğuz, ilçelerinde yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a bilgi verdi. Oğuz ayrıca, yapım aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan proje aşamasındaki çalışmaları da Oktay’la paylaştı. Kahramankazan’ın sanayi, tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinin de masaya yatırıldığı görüşmede, bu alanlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

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Kahramankazan’ın her zaman yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu anlamlı ziyareti için Başkan Oğuz’a teşekkür ederek, Kahramankazan’ın ve Kahramankazan halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Oğuz da, Kahramankazan açısından oldukça verimli bir görüşme olduğunu belirterek,“Kahramankazan’ımızdan hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’la ilçemizle ilgili konuları görüşme imkanı bulduk. Projelerimizi ve Kahramankazan’ımızı konuştuk.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ilgi ve alakaları için ilçem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.