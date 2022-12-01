Serebral palsili çocuklara yönelik ‘Hayallere Kanat Aç’ projesi hayata geçirildi

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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA Engelliler günü kapsamında İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, serebral palsi tanısına yönelik farkındalık oluşturmak için “Hayallere Kanat Aç” projesini hayata geçirdi.

Engelsiz havalimanı konsepti benimseyen İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu bağlamda İGA ile Cerebral Palsy Türkiye iş birliğiyle hazırladığı ‘Hayallere Kanat Aç Projesi’nin lansmanını gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen tanıtım lansmanına Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, İGA İstanbul Havalimanı Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ve diğer davetliler katıldı. Lansmanın sunuculuğunu ise oyuncu Ceyda Düvenci yaptı. Kampanya kapsamında havalimanı işletmecisi, serebral palsi tanısı konulan 50 çocuğun rehabilitasyon masraflarını üstlendi.

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YILDA 6 BİN DEN FAZLA BEBEĞE CEREBRAL PALSY TANISI KONULUYOR

Tanıtım lansmanında bir konuşma yapan Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, ” Cerebral Palsyli çocuklarımızın geleceğine dokunmak için harika bir proje için buradayız. Cerebral Palsy çocukluk çağında en çok rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Beyinin hareket merkezinin hasar görmesiyle oluşmaktadır. Her yıl ülkemizde 6 binden fazla bebeğe bu tanı konulmakta. Bugün hayallere kanat aç projesiyle bu çocuklarımıza teknolojik temelli rehabilitasyon hizmeti sağlamak istiyoruz. İstanbul Havalimanı bu proje ile 50 çocuğumuza bu hizmeti sağlayacak. Bu çok önemli çünkü çocuklarımızın hayat boyu rehabilitasyona ihtiyacı var. Engellilik durumu oluştuktan sonra tamamen iyileşmeleri mümkün değil. Çocuklarımın bu rehabilitasyon programıyla hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar” dedi.

ONLARA ENGELİ YAPAN BİZLERİZ

Hayallere Kanat Aç Projesi’nin lansmanına katılan oyuncu Ceyda Düvenci ise şunları söyledi;

“3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebiyle bugün erişebilir havalimanı olan İstanbul Havalimanı’ndayız. Özel ihtiyaç sahipleri bireylerin önündeki engelleri ortadan kaldıran bir havalimanı olması benim için çok önemli. Özel ihtiyaç sahibi bir bireyin annesi olarak bu faydaları çok önemsiyorum. Bu empatiyi, bu şefkati bu vicdanı çok önemsiyorum. 3 Aralık dünya engelliler günü benim için özel ihtiyaç sahibi bireylerin günü engellilerin günü değil. Çünkü onlar özel ihtiyaç sahibi bireyler, onlara engeli yapan bizleriz. Mesele eğer farkındalık oluşturmaksa evet. 3 Aralık ey insan oğlu sağlığı yerinde olan insan oğlu engel olma.”