Serebral palsili Adem, liseyi birincilikle bitirdi

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Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)-İZMİR’de serebral palsili Adem Atmaca (18), Mehmet Ali Lahur Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü’nü birincilikle bitirerek annesi Meliha Atmaca’ya (42) büyük gurur yaşattı. Yaz-kış demeden oğlunu 3 tekerlekli engelli motoruyla okula getirip, götüren anne Atmaca, “Çok mücadele ettim ama emeğimin karşılığını fazlasıyla aldım. Oğluma da çok teşekkür ediyorum. Çok şeyler başardık bunu da başaracağımıza inanıyordum” dedi.

Mehmet Ali Lahur Anadolu Lisesi Sınıf Bilişim Teknolojileri Alanı Web Tasarım Dalı 12’nci sınıf öğrencisi Adem Atmaca, serebral palsi (SP) hastası olarak dünyaya geldi. El, kol ve bacaklarını hareket ettiren bazı hücrelerin doğum sırasında zarar görmesi nedeniyle 5 yaşına kadar yürüyemeyen Atmaca, annesi Meliha Atmaca’nın fedakarlığı sayesinde eğitim hayatını başarıyla sürdürdü. Anne Atmaca, yaz-kış demeden Adem’i üç tekerlekli engelli motoruyla okula getirip, götürdü. Tekstil işinde çalışan baba Tayfur Atmaca (44) ile ev kadını Meliha Atmaca’nın 3 çocuğundan biri olan Adem, derslerindeki başarısı ile ailesinin de gururu oldu. Liseyi okul birincisi olarak bitiren Adem, aynı zamanda iş yeri açma belgesi almaya da hak kazandı. Kendi işini yapabileceği bir kurumda çalışmak isteyen Adem Atmaca, şimdi de Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanmaya başladı.

‘İLK KEZ 5 YAŞINDA DESTEKSİZ AYAKTA DURDU’

Normal süren hamileliğin ardından Adem’in dünyaya geldiğini anlatan anne Meliha Atmaca, “Doğum anında el-kol hareket ettiren hücrelerin bazıları zarar görmüş. Tedavisi 9 aylıkken başladı. Hala devam ediyor. 9 aya kadar oturma, boynunu tutma gibi gelişim evrelerini yaşamamıştı. Normal bebeklerden birkaç yıl sonra bunları yapabilmeye başladı. Önce emeklemeyi öğrendi, adım adım ilerledi. İlk kez 5 yaşında desteksiz ayakta durdu. O an çok duygulanmıştık. Zamanla adım atmayı öğrendi. Walker ile yürümeye başladı. Liseye başladığında dahi destekli yürüyordu. Son 2 yılda daha fazla ilerleme katetti” dedi.

‘O ADIM ATIYORDU, BEN SAYIYORDUM’

Doktor tavsiyesi ile oğlu için hiç tekerlekli sandalye kullanmadığını dile getiren Atmaca, ilk yıllarda Adem’i bebek arabasına oturtup, okula götürdüğünü anlattı. Oğlunun başarısına hep inandığını vurgulayan Atmaca, “O adım atıyordu, ben sayıyordum. 10 adım atıyordu sonra düşüyordu. Düşerken ellerinin üzerine düşmesini sağlıyorduk. Okula bebek arabasıyla götürüyordum. Daha sonra motoru aldık, hep yanında oldum. Kardeşine hamile olunca bile gidip, geliyordum. Doğumdan sonra bir yardımcı tuttum. 3 ay o getirdi. Çok mücadele ettim ama emeğimin karşılığını fazlasıyla aldım. Oğluma da çok teşekkür ediyorum. Çok şeyler başardık bunu da başaracağımıza inanıyordum. Evde hep ders çalışırdı, ailece kitap okurduk. Adem de hep istekliydi” diye konuştu.

‘MERDİVEN ÇIKAMADIĞINDA ARKADAŞLARI YARDIM ETTİ’

Üniversite sınavına ‘sınav korkusu’ nedeniyle giremediğini dile getiren Adem Atmaca ise lise mezunu olarak KPSS’ye gireceğini söyleyerek, “Bu yıl haftada 3 gün staj yaptım. Okulda Sevgi hoca bana çok yardımcı oldu. Bundan sonra bilgisayar başında bir işte çalışabilirim” ifadelerini kullandı. Okul Müdür Yardımcısı Sevgi Koska da “Okulumuzda iki bilişim, bir muhasebe olarak 3 şubemiz vardı. Adem not ortalamasıyla birinci oldu. 2 yıl önce Anadolu lisesi olduk ama Adem aynı müfredatına devam etti. Onu sevdik, o da bizi sevdi. Saygısını hiç eksik etmedi. Adem’in ilk geldiği günü hatırlıyorum, denge sağlayamıyordu. Merdiven çıkamadığında arkadaşları yardım etti. Ama çok güçlü bir çocuk. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Devamsızlığı olmayan bir öğrenciydi. Oysa özel durumu nedeniyle bu hakkı sınırsızdı. Fakat okula gelmemezlik yapmazdı. Hasta olduğunda bile gelmek istiyordu. Dersleri kaçırmamak için her gün geldi. Hep iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi. (DHA)

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