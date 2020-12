Serebral palsi hastası Sena’nın şiirleri 2 kitapta toplandı 

Dinçer AKBİR- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Körfez ilçesinde, serebral palsi hastası Sena Sezgin (30), 16 yıl içerisinde yüzlerce şiir yazdı. Zamanla yürüme ve konuşma yetilerini kaybeden Sena’nın, 2 şiir kitabı yayınlandı.

Körfez ilçesinde yaşayan Ayşe ve Salih Sezgin çiftinin ikinci çocuğu olan Sena Sezgin’e, 12 aylıkken serebral palsi teşhisi konuldu. Her geçen yıl yaşam kalitesi düşen Sena Sezgin, 2004 yılında şiir yazmaya başladı. Hastalığı nedeniyle yürüme ve konuşma yetilerini zamanla kaybeden Sena Sezgin, başlangıçta kağıt ve kalem ile yazdığı şiirlerini bilgisayar ve cep telefonu ile yazmaya devam etti. Sena Sezgin’in, 2010 yılında ‘Gözlerim Konuşur’, 2016 yılında ise ‘Badire Çiçeği’ isimli şiir kitapları yayınlandı.

Sena’nın hastalığını 12 aylıkken fark ettiklerini söyleyen Salih Sezgin, “Sena 1990 yılının şubat ayında dünyaya geldi. Sena doğduğunda ağabeyi 17 aylıktı. Samet de serebral palsi hastası. Samet’in tedavisine devam ederken Sena dünyaya geldi. Sena da sağlıklı bir bebek olarak doğdu. Fakat 12 ay sonra Sena’da bir şeyler fark ettik. İstanbul’da doktora gittiğimizde Sena’ya da serebral palsi teşhisi konuldu. Ondan sonra hem Sena’nın hem de ağabeyinin tedavisi için çalışmalarımız başladı. O zamanki şartlar daha kısıtlıydı, daha zordu. Engelliler ve engelli aileleri konusunda bugünkü gibi değildi. Sena, normal karma sınıfta ilkokul eğitimini bitirdi. Daha sonra lise eğitimini de açık öğretimden okuyarak tamamladı. Bu sırada 14 yaşındayken şiir yazmaya başladı.” dedi.

‘SENA’YA TAM DESTEĞİMİZİ VERDİK’

Sena’nın kurslara giderek bilgisayar kullanmayı öğrendiğini söyleyen Salih Sezgin, “Sena ve Samet hayatı çok seven, çok barışık, devamlı güleç yüzlü, hayattan beklentileri olan ve yaşamı seven çocuklar. Sena bu şekilde şiirlerini yazmaya başladı. Biz de anne ve babası olarak Sena’ya tam desteğimizi verdik. Hayatta başarılı olabilmeleri için ne gerekiyorsa uğraştık. Okul süreçlerinin ardından Sena birkaç kursa gitti. Okulunun yanı sıra birçok kursu da bitirerek bilgisayarı güzel kullanmaya başladı. Çünkü konuşma yeteneğimizi kaybettiğimizden dolayı, duyduğumuzu cevaplandırmamız, kendimizi ifade etmemiz yazıyla olduğu için bilgisayarı iyi kullanması gerekiyordu. Daha sonra telefonlarımızı güncel kullanmamız gerekiyordu. Biz bunları başardık.” diye konuştu.

‘BİRÇOK ŞAİR ARKADAŞI DA SENA’NIN ŞİİRLERİNİ SESLENDİRDİ’

Birçok şairin Sena’nın şiirlerini seslendirdiğini anlatan Salih Sezgin, şöyle konuştu:

“Sena ilk önce 2004 yılında şiirlerini kağıda dökmeye başladı. Sonra, 2010 yılına kadar şiirlerini arkadaşları ve bazı şairler seslendirdi. Bu şiirleri biz 2010 yılında kitaba çevirdik. 2010 yılının Ekim ayında Gözlerim Konuşur ismiyle ilk kitabı yayınlandı. Bu ilk kitaptan sonra Sena yine şiirlerini yazmaya devam etti. 2016 yılında da ikinci kitabı olan Badire Çiçeği çıktı. Sena önceden, elini daha iyi kullandığı dönemlerde yazısını kalem ile yazabiliyordu. Geçen yıllar içerisinde bilgisayarında, telefonunda şiirlerini hayata geçirerek kitap haline getirdi. Birçok şair arkadaşı da Sena’nın şiirlerini seslendirdi. Bu şekilde, güzel bir sanat ortaya çıktı. Sena’nın ve Sena gibi gençlerin neler yapabileceğini, Sena canlı bir örnek olarak ortaya koydu.”

Sena Sezgin ise DHA muhabirine, cep telefonuna yazdığı yazı ile en büyük hayalinin işe girmek olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI