Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan flaş itiraf!

Şarkıcı Serdar Ortaç ve Chloe Loughan, beş yıllık evliliğinin bitmesinin ardından memleketi İrlanda’ya dönen Chloe Loughan, şimdiki yaşamını anlattı. Loughan, nafaka konusunda ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; Serdar Ortaç’ın ilerleyen hastalığı ve şans oyunlarına tutkusu eşi Chloe Loughan’la arasını açmış, çift 5 yıllık evliliğine son vermişti.

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından memleketine dönen Chloe Loughan’a İrlanda’daki hayatını anlattı. Ünlü manken, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Serdar Ortaç, Chloe’den boşandığı dönem “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” açıklamasını yapmıştı.

Chloe Loughan, eski eşinin bu sözlerinin hatırlatılması üzerine flaş açıklamalar yaptı.

Loughnan, “Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum.” dedi.