Serbest güreşte Türkiye şampiyonu ASKİ Spor Kulübü oldu

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Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) – 14-17 Kasım tarihleri arasında Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 14 kulüpten yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Süper Lig Serbest Güreş Müsabakaları’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile final mücadelesi veren ASKİ Spor Kulübü, 9-1’lik skorla Türkiye şampiyonu oldu. ASKİ Spor Kulübü, yer aldığı B Grubu’nda Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü, Çorum BB Spor Kulübü, Erzurum BB Spor Kulübü, İzmir BB Spor Kulübü ve Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü ile minderde karşı karşıya geldi. Rakiplerini yenen ASKİ Spor Kulübü, yarı finale yükseldi. Müsabakaların yarı finalinde İlbank Spor Kulübü’nü yenerek finale yükselen ASKİ Spor Kulübü, finalde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nü 9-1 yenerek toplamda 13’üncü şampiyonluğuna ulaştı.

(FOTOĞRAFLI)

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