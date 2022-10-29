Sera da kışa hazırlık

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2012 yılında Yakacık Mesire Alanı içerisine kurulan 600 metrekarelik seraya ek olarak 2 bin 300 metrekarelik bir sera daha inşa eden Yenimahalle Belediyesi, 2022’nin son aylarına yaklaşırken çiçek üretimine hız kesmeden devam ediyor.

Kendi seralarında kendi işçisi ile çiçek üreten belediye, yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçeklerin de üretimine başladı.

Kış çiçekleri Yenimahalle’yi süsleyecek

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Çiçek ekimine de başlayan ekipler, Ankara’nın en yeşil ilçesi olan Yenimahalle’nin sokak ve parklarına, 2022’nin kış aylarında 70 bin menekşe ekecek.

2023 hazırlıklarını da sürdüren Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, serada özenle yetiştirilen 20 bin çin karanfili, 10 bin hüsnüyusuf, 40 bin menekşe ve 350 bin süs lahanasını da toprakla buluşturacak.

Hedef yılda 2,5 milyon çiçek üretmek

Yenimahalle’nin sokaklarını ve parklarını kış aylarında birbirinden güzel çiçeklerin süsleyeceğini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Zaten çiçeğimizi Yakacık’ta kendimiz üretiyorduk, daha fazla üretim yapabilmek için seramızı büyüttük. Yeni serada hedefimiz yılda 2,5 milyon çiçek üretmek. Yenimahalle’nin sokaklarını, parklarını birbirinden güzel çiçekler süsleyecek’ dedi.