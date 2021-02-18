Sepaş Enerji, soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı

İSTANBUL (DHA) – Sepaş Enerji, hafta sonundan bu yana Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadığını duyurdu.

Soğuk hava, şiddetli rüzgâr ve kar yurdun batısında etkisini sürdürüyor. Günlerce devam eden kar yağışlarında sokak hayvanlarının barınma ve beslenme imkanları bir hayli azalıyor. Pandemi nedeniyle cadde ve sokaklardaki kalabalıkların da azalmasıyla, sokak hayvanlarının yardım ihtiyacı her geçen gün artıyor. Enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yardım eli uzattı.

Sepaş Enerji müşteri hizmetleri merkezlerinin önüne sevimli dostlarımız için kap kap mama bulunduruluyor. Uygulamayla sokak hayvanlarının kış soğuklarındaki gereksinimleri konusunda farkındalığın yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Müşteri hizmetleri merkezlerine gelen vatandaşlarsa, uygulamadan dolayı Sepaş Enerji çalışanlarını takdir etti.

“DONMAK ÜZERE OLAN KUŞ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ”

Sepaş Enerji çalışanları, soğuktan donmak üzere olan bir kuşu da hayata döndürdü. Sabah saatlerinde müşteri hizmetleri merkezi yakınlarında bir kuşun donmak üzere olduğunu fark eden çalışanlar, kuşu hemen içeri alarak ısıtmaya başladı. Donmaktan son anda kurtulan kuşa mama ve su verilerek, barınması sağlandı.