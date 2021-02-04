Sepaş Cebinde mobil uygulaması devrede

İSTANBUL (DHA) – Sepaş Enerji tarafından hayata geçirilen “Sepaş Cebinde” mobil uygulamasının elektrik kullanıcılarına kolay, güvenilir ve hızlı çözümler sunduğu açıklandı. Uygulamayı indirerek elektrik faturalarını ödeyenlerin, çekilişle telefon ve akıllı saat sahibi olma fırsatı yakalayacakları duyuruldu.

Enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji’den yapılan açıklamada; “Dijitalleşen hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Abonelerin kullanım alışkanlıklarına uygun bir şekilde tasarlanan Sepaş Cebinde ile pratik ve güvenli bir müşteri deneyimi hedefliyoruz” denildi.

SEPAŞ CEBİNDE’Yİ İNDİRENLERE ÖZEL KAMPANYA

Açıklamanın devamında, “Sepaş Cebinde uygulamasını telefonuna indirenler, yıl boyu sürecek çekilişlerle hediyeler kazanma şansı yakalayacak. Kampanya kapsamında, her çekiliş döneminde telefon, tablet ve akıllı saat noter huzurunda gerçekleşecek çekilişle katılımcılara hediye edilecek. En az 1 adet elektrik faturasını son ödeme tarihi geçmeden uygulama üzerinden ödeyen ve fatura borcu bulunmayan bireysel ve gerçek kişi adına şahıs şirketi aboneliği bulunan kişiler, kampanya dönemi süresince gerçekleşecek toplam 4 çekilişe katılabilecek. Ayrıca koşullar sağlanarak ödenen her fatura için de çekilişe katılma hakkı bulunacak. Çekiliş dönemleri ise Sepaş Enerji’nin sosyal medya hesapları ve web sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak” ifadelerine yer verildi.

“ABONELİK İŞLEMLERİ UYGULAMADAN YAPILABİLİYOR”

Konutlardan, ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, abonelerin dijital kullanım alışkanlığını besleyecek yeni bir adım daha atarak; akıllı telefonlara ve tabletlere kolaylıkla indirilebilen ‘Sepaş Cebinde’ uygulamasını elektrik kullanıcılarıyla buluşturdu. Pazarlama, Müşteri Yönetimi ve Kurumsal İletişim Müdürü Gizem Sezer Altınok, “Online işlemlerimizin kullanım oranında 2020 sonunda yüzde 98’lik yükseliş göze çarpıyor. Bu değişim trendi sürerken, bizler de mobil uygulamamızı abonelerimizin kullanımına sunuyoruz” diye konuştu.

Sepaş Cebinde’yi indiren kullanıcılar, abonelik numaralarıyla eşleşen kullanıcı hesapları sayesinde pek çok işlemi evden çıkmaya gerek kalmadan yapabilecek. Sepaş Cebinde ile fatura ödeme, borç sorgulama, enerji tüketim takibi ve bilgi güncelleme gibi işlemler hızlı ve güvenli biçimde gerçekleştirilebilecek. Ayrıca tasarruf önerileri, kesinti bildirimi ve uygulamaya özel fırsatlar hakkında tüm bilgilendirmelere de Sepaş Cebinde üzerinden ulaşılabilecek.