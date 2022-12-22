Şentop, Kuzey Makedonya’nın Türkçe Bayramı’nda konuştu

- Reklam -

KUZEY MAKEDONYA, (DHA) – Makedonya Türklerinin milli bayram olarak kutladıkları 21 Aralık Türkçe Bayramı, iki yıllık pandemi arasının ardından bu yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski’nin katıldığı kutlamalarda sanatçı Buray konser verdi.

Türkçe Bayramı olarak bilinen “Türkçe Eğitim Günü” kutlamaları Makedonya’nın Başkenti Üsküp’te düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların onur konuğu TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkçe Bayramı etkinliklerine katıldı. Şentop, Boris Traykovski Spor Salonu’nunda dün yapılan kutlama programında konuşma yaptı. Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski’nde konuştuğu programda sanatçı Buray konser verdi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -