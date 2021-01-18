Sentetik uyuşturucu imal ettiği belirlenen şüpheli, tutuklandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sentetik uyuşturucu imal edip sattığı belirlenen 1 kişi, tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaklık Mahallesi’nde bir kişinin sentetik uyuşturucu imal ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin evine dün operasyon düzenleyen jandarma, yapılan aramalarda, emici özelliği olan 101 parça kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 150 lira, 1100 gram sıvı sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanılan malzemeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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