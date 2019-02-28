Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şenol Güneş ile 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı

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