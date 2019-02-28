Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Şenol Güneş milli takımda Spor Gündemi ve Haberleri Şenol Güneş milli takımda YazarEditör -28 Şubat 2019 70 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şenol Güneş ile 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Spor Gündemi ve Haberleri Yıldırım Demirören TFF Başkanlığı’ndan istifa etti Galatasaray Galatasaray’ın BB Erzurumspor maçı talebi reddedildi Spor Gündemi ve Haberleri Badmintonda Çekya yolcuları belli olduFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. SONSÖZ SPOR YAZARLARIErden AktoğuTerim’den inciler…Ahmet SaruhanFutbol ve modaYalçın ErcanKaplan: Ankaragücü iyi yerlere gelecek