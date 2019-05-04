13.1 C
Ankara
4 Mayıs 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Şenol Güneş: Güzel, dostane bir maç olsun
Şenol Güneş, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili,
Şenol Güneş, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili, "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Büyük bir camia, takım ile oynayacağız.
Spor Gündemi ve Haberleri

Şenol Güneş: Güzel, dostane bir maç olsun

Editör Editör

-

8
0

Şenol Güneş, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili, “Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Büyük bir camia, takım ile oynayacağız. Güzel, dostane bir maç olsun. Keyif alalım” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, beINSports’un ‘Yılın Süperleri’ ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gecede ödül alan isimleri tebrik eden Şenol Güneş, “Öncelikle beINSports’u kutluyorum. Futbola verdiği maddi ve manevi desteği biliyoruz. Oldukça pahalı olan, hem ilgisiyle katkı yapan bir kurum. Bu işi yapan kişiler ve kurumlar olarak da bizlerin de daha dikkatli olup, bu pastanın büyümesi için çalışmamız gerekiyor. Bu geceyle ilgi de ödül verenleri de alanları da kutluyorum. Asıl önemli olan bu işi yapanların fair-play içerisinde en güzel şekilde sunumunu yapması. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Ödül alanlara, alacak olanlara tebriklerimi sunuyorum. beINSports’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GÜZEL, DOSTANE BİR MAÇ OLSUN” 

Hafta sonunda oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisiyle ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, “Lig bir maraton. 30’uncu haftayı tamamladık. 4 hafta, 4 önemli maç var. Neyin ne olacağını hiç bilemeyiz. Zaten futbolun bilinmezliği de burada. Son maçlara geldiğimizde şu an Başakşehir önde. Arkasında Galatasaray, sonra biz geliyoruz. Sıralamaya baktığınız zaman önde olan takım daha avantajlı. Biz kovalayan durumundayız. Bu hafta da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Daha önce de söyledim. Büyük bir camia, büyük bir takımla oynayacağız. Biz de büyük bir camia ve takımız. Her iki kulübün oyuncularının da en güzeli sunmasını bekliyorum. Güzel, dostane bir maç olsun, keyif alalım” ifadelerini kullandı.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerik‘Piyano çalan insansı robot’ ilgi odağı oldu
Sonraki İçerikWi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Cisco, yeni bir standart olan Wi-Fi 6 teknolojisiyle işletmelerin ve tüketicilerin dünyayla etkileşim yöntemlerini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!

Editör -
Cisco, yeni bir standart olan Wi-Fi 6 teknolojisiyle işletmelerin ve tüketicilerin dünyayla etkileşim yöntemlerini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.
'Piyano çalan insansı robot' ilgi odağı oldu

‘Piyano çalan insansı robot’ ilgi odağı oldu

Intel Core

Intel’den dizüstü bilgisayarları şahlandıracak yeni işlemci

Suudi Arabistan’da birçok kent, Kızıl Deniz üzerinden gelen çekirgelerin istilasına uğradı.

Suudi Arabistan’da birçok kent çekirge istilasına uğradı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Spor Gündemi ve Haberleri

Yüzbinler koşamayanlar için koşacak

Editör -
Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak 'Wings for Life World Run 2019' bu sene 5 Mayıs Pazar günü, İzmir ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

36 dakikada 210 milyon TL kazanacak

Editör -
ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde yapılacak WBC-WBA-IBF orta sıklet (72.5Kg) unvan birleştirme maçı iki şampiyonu karşı karşıya getirecek.
Devamını Oku
Beşiktaş

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Editör -
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Göztepe fırsatı kaçırmayacak

Editör -
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Antalyaspor ile kümede kalma yolunda kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe kazandığı takdirde büyük avantaj yakalayacak.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71