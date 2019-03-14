Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki “sahte senet” iddiaları, Yargıtay’ın verdiği karar, ağır ceza mahkemesinde açılan dava seçmeni ne ölçüde etkiler?

CHP’li dostlarla konuştuğumda yorumları özetle şöyle:

“Mansur Yavaş tüm anketlerde önde çıkıyordu. Bunu gören rakipleri sahte senet olayını gündeme getirdiler.

Ortaya atılan iddialara inanmak mümkün değil. Burada büyük bir kumpas var.

Bizim oyumuz kesinlikle etkilenmez.”

İYİ Parti’li seçmenin de benzer düşünceler içinde olduğunu tahmin ediyorum.

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Peki, konuya Ak Partili seçmenin yaklaşımı nasıl?

“Damarımı kesseler kanım Ak Parti diye akar” diyen bir arkadaşım şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ortada korkunç bir skandal var.

CHP ve İYİ Parti’nin gayretleri bu skandalı örtbas etmeye yetmez.

Doğru olan Bahçeli’nin dediği gibi Yavaş’ın adaylıktan çekilmesidir.

Aksi takdirde demokrasimiz büyük yara alır.”

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Yani, benim gözlemlerime göre, Yavaş’la ilgili ortaya atılan iddialar seçimde Millet İttifakı’nın adayına CHP ve İYİ Parti’li seçmenden gidecek oyları etkileyeceğe benzemiyor.

Cumhur İttifakı’nı oluşturan Ak Parti ve MHP ise zaten Mehmet Özhaseki’ye oy verecek.

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Bu durumda, “sahte senet” iddiasının işe yaramayacağı söylenebilir mi?

Böyle bir şeyi söylemek de pek kolay değil.

Söz konusu iddialar öyle tahmin ediyorum ki “kararsız seçmenin bir karara varması”na yardımcı olur, yani, onları ya sandığa gitmemeye sevk eder ya da giderlerse oylarını Millet İttifakı adayına vermemeleri sonucunu doğurur.