Her yıl altlarında milyonluk arabaları, evleri olanları; vergisiyle sollayan, vergi şampiyonu çalışanların artık, çifte vergiden kurtulması gerekir.

Bunun için mücadele etmeyen sendikalardaki üyelerinde artık, kendi özlük ve maddi geliri için mücadele etmeyen sendikada, neden durduğunu sorgulaması zamanı gelmedi mi?

Yıllardır maaşını alırken peşin vergisini ödeyen çalışanların geliri bir de verginin vergisiyle yıl ortası gelirken vergi dilimi mağduru olarak tırpanlanmaktadır. Zaten yarım yamalak gösterilen enflasyonun altında verilen zamla ayakta durmaya çalışanların emeği, bir de çifte vergiyle bir kez daha alacağı üç kuruşa göz dikiliyor. Yıllardır söz ona sendikalar çalışanların bu mağduriyetini görüyor ve hiçbir şey yapamıyor ya da yapmıyor. İkisi de çalışan için aynı sonucu götürüyor. ÇÖZÜMSÜZ…

Asgari ücretli sözde %15 zam alıyor. Ama altı ay sonra vergi dilimine girince %9 düşen zammıyla yıllık mutfak enflasyonu %50 altına düşmeyen artışla yaşamaya çalışıyor. Memur ve emeklilerde zaten artık bırakın doyumluğu tadımlık bile olmayan damla damla artışla hayatını sürdürmeye çalışmaktadır.

Dağ fare doğurdu, asgaride; İşçiye çay kasığıyla, işverene kepçeyle… İşverenin ödeyeceği 100TL den 75 TL’ye düşürülüyor. %25 yaklaşık azaltılıyor. İşçiye %15 veriliyor, o da vergi dilimine girinceye kadar. Yılbaşı vergi ve ceza zamları gösterilen enflasyon üzerinde %22 yapılıyor. Asgari ücretlisinden memuru ve emeklisine kadar direkt ve dolaylı vergiden kaçmayan, kaçamayan bu sistemde hiç olmazsa vergi dilimi mağduru olmasınlar. İnsanlar artık yarı aç, yarı tok bile değil. İşverene destek üstüne destek yapılırken, emeğinin, alın terinin hakkını isteyene aba altından sopa gösterilmesin. Bu ülkede onuruyla, namusuyla, alın teriyle çalışanların üç kuruşu bu yıl artık TIRPANLANMASIN.

Sendikalar ne için var? Çalışanın özlük hakları için, haklarını savunup onlara sahip çıkmak için, maddi gelir kaybına uğratmamak için değil mi? Bunlar için olmayacaksa o sendikaların içinde olmanın bir anlamı olur mu? Çalışan için mücadele eden, mağdur olduğunda sahip çıkan, gelir kaybına karşı mücadele eden, hakkını savunan SENDİKALAR NEREDESİNİZ? Gösterin varlığınızı… Birlikte hiç olmazsa bu çifte vergi kurbanı olmaktan kurtarmak için bir şeyler yapın…

Çalışmak güzeldir, daha da güzeli emeğinin karşılığını tırpanlanmadan alınması daha da güzeldir. Tüm sendikalar bu konuda SINAVDASINIZ. Çalışanların vergi dilimi mağduru olmaması için çıtanın yükseltilmesi ya da kaldırılması gerekir. İşte sendikalar, size aidat ödeyen üyelerinizin hakkını bu yıl ne kadar savunacaksınız? Göreceğiz. Birinci ay bitiyor, uyanın ve çalışanın şu her yıl, başına gelen sorundan kurtarmak için bir adım atın…

Vergi şampiyonu çalışanların, çifte vergisi kaldırılmalı…

Tüm emeğiyle çalışan, çalışıp emek verip emekli olan, asgarisiyle ayakta kalmaya çalışan herkese sevgiler ve saygılar.