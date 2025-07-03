Özel Sektör Öğretmen Sendikası, Ankara'da taban maaşlarının iyileştirilmesi ve özlük hakları için eylem düzenlemişti. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Özel Sektör Öğretmen Sendikası üyelerinden 23'ü gözaltına alınmıştı.

Yaşanan gözaltıların ardından sendikadan yapılan açıklamada, sürecin devam ettiği ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan tarafından sendika heyetinin görüşmeye çağrıldığı belirtildi. Açıklamada, “Sendikamız, TBMM Milli Eğitim Komisyon Başkanı Ayşen Gürcan tarafından görüşmeye çağrıldı. MYK üyelerimizden oluşan bir heyet görüşme yapmak üzere Meclis’e geçiyor.” ifadeleri kullanıldı.

Sendikanın yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, taleplerini doğrudan Meclis’te iletmek üzere görüşme için TBMM’ye gidiyor. Sendika, bu davetin sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ayrıca, Sendika üyeleri, taleplerinin karşılanması için görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.