Senarist Alper Alpözgen’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA) – ŞİŞLİ’de arkadaşının evinde ölü bulunan yazar ve senarist Alper Alpözgen’in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Şişli’de senarist ve yazar Alper Alpözgen gece saatlerinde arkadaşını ziyarete gitmiş, ‘’kendimi iyi hissetmiyorum’’ diyerek uyumak için başka bir odaya geçmişti. Alpözgen’in odada hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı panikleyerek durum sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpözgen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı. Otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından Alpözgen’in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürüldü.

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