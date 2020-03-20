AH! Koronavirüs, sen neymişsin öyle? Hizaya getirdin, bir anda dünyada yaşayanları ve herkesi öyle bir mesafeli olmaya zorladın ki… Öyle bir hijyenik yaptın ki, sorma gitsin…



Ey koronavirüs! Gelişinle insanları zincirleme korkuttun. Gerçi, insanlar her yıl; kanserden, kalpten ölenler senin aldığın canlardan daha fazla, ama sen öyle bir korku saldın ki, adın bile deprem etkisi yaratıyorsa, ilerisini hayal bile edemiyorum…

Bir geldin mi kırıp geçiriyorsun çevrendekileri; hızlı ve seri. Zincirleme katlayarak çoğalıyorsun ve sonunda da boğup öldürüyorsun, bağışıklık sistemi zayıf insanları…

Covit-19 ileride seni de göndereceğiz tarihin içine, bundan önceki küresel virüs saldırılarında olduğu gibi… Artık bundan sonra da seni, kendini geliştirmiş yeni bir virüs olarak zamanı gelince yeniden karşılarız. Zaten biz istemesek de sen bizi karşılamaya zorlarsın, bundan hiç şüphemiz yok.



Anladık, belli dönemlerde insanları ölümcül gelişinle terbiye ediyorsun, sağlıksızlıklarını hatırlatarak, onları sağlıklı olmaya zorlayarak… Bundan önceki virüs saldırılarından daha şiddetli, daha tehlikeli, daha dayanıklısın. İnsanlar, senin sayende birbirinin yanında oturmaktan korkar oldu… Adeta dünyada birçok yer, hayalet kentlere döndü sokakları sayende. Ülkeler sınırlarını birbirlerine kapatıp, kendi içlerinde seninle mücadele etmeye başladı. Dünya, adeta seninle savaşıyor…



Öpüşmeyeceğiz, sarılmayacağız, dokunmayacağız, tokalaşmayacağız, en ufak temas etmeyeceğiz; ne günlerden, ne günlere geldik sayende…

Dünyamızda bizi, bir anda uzaylı gibi yaptın… Birbirimizden mesafeli ve maskeli yaşatarak… Birbirimize virüs var gibi bakarak, can korkusuyla kaçarak. İnsanları uzaylı gibi; tekil yaptın, çoğuldan. Dağılmaz sandığın toplulukları dağıttın, çil yavrusu gibi. Herkes, birbirinden virüs kapma endişesiyle uzaklaşıyor, kopuyor adeta…



Şu an bilinmeyen bir nedenle, mutasyona uğrayan gizemli virüs olarak, küresel bir saldırınla dünyada hızla yayılıyorsun… Seni durdurmak, hızını kesmek için, zamanında varlığını öğrenmek için, Dünya Sağlık Örgütü’nün söylediği gibi… TEST, TEST, TEST… Mümkün olduğu kadar daha çok kişiye test…

Bir bilinmeyenli değil, çok bilinmeyenli bir virüssün. Eski virüs saldırıların, mart gelirken azalıp biterdi. Şimdi ise, ne zaman gideceğine dair net bir bilgi veren yok. Senin hakkında, gizlenen, saklanan şeyler mi var bizim bilmediğimiz?

Lütfen, uyarıları dikkate alalım!



“Bize bir şey olmaz.” sözünü söyleyenlerin sonu mu, seninle tanışıncaya kadar… Sonrası mı? Son pişmanlık… Onun için, kendimizin ve toplumumuzun sağlığına dikkat etmeliyiz, bu toplumsal sorumluluğumuzun gereğidir ve herkes de üzerine düşeni yapmalıdır. Gayriciddî bir tavır herkesin sağlığını tehdit eder. Öyleyse hepimiz; SEN NEYMİŞSİN ÖYLE KORONAVİRÜS, dememek için, sağlığımızı ciddiye alalım…



Toplum sağlığını korumak, kendimizi korumakla başlar…