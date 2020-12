Merhabalar… sevgili SONSÖZ okurlarımız…

İlk günün heyecanı ile nereden başlayacağıma karar vermeye çalışırken “Salı Ertesi’nden” başlayım dedim. Cumartesi var, Pazartesi var bir de Salı ertesi olsun istedim. Doğrudan Çarşamba diyecektim,



Çarşamba’yı sel aldı dediler ben de Salı ertesini basamak yaptım Perşembe’ye geçmek için. Türkünün devamında bir yar sevdim el aldı diyor, sonra vazgeçtim yok yok çarşambadan vazgeçmedim, Salı ertesinden vazgeçtim ama bir kere yazmış bulundum, söz uçar yazı kalır hesabı. Sloganımız bile oluştu, ÇARŞAMBA BİZİMDİR BİZİM KALACAK, SALI ERTESİDE KONUK OLACAK! Şiarıyla Çarşamba’ya da yârime de sahip çıkacağımı dünya âlem, tabii ki öncelikle de SONSÖZ okurlarım/ız duysun istedim.

Bu köşede her Salı ertesi sizlere şairlerimizin zaman zaman kitaplarını ve her hafta şiirlerini paylaşacağım. Bana bu köşede şairlerin şiirlerini siz okurlarım/ızla buluşturmama fırsat veren SONSÖZ gazetemize teşekkür ederim. Bu hafta sözü fazla uzattı sanırım ama o kadar da olsun değil mi sevgili okurlarım/ız. Bugün misafirliğimin gölgesine sığınarak gevezelik etme hakkını buldum kendimde. Sevgili okurlar/ımız, her türlü yoruma, eleştiriye açık olduğumu peşinen söylemek istiyorum, övgü kısmını taksit yapabiliriz, çünkü şımarmaya müsait bir yapım var, ama bu kısım aramızda kalsın. Bu hafta kendi şiirimden başlasam egoistlik mi yapmış olurum? (‘Egoizm’ İlk kullanımı: Joseph Addison, İng. şair (1672-1719), “hep kendinden söz eden” anlamında.) Yok yok şöyle düşündüm, okurlarım/ıza benim ikramım olsun (“gelen tabak boş olmaz (gitmez), ikramsız sofra hoş olmaz” hd) hesabı… Haftaya Salı ertesi görüşmek umuduyla…



SEN GİDERKEN



Sen giderken

Göçmen kuşlar da gitti akın akın

Karıncalar son lokmasıyla döndü yuvasına

Serçeler biliyordu kırlangıçların döneceğini

O nedenle sadece üzüldü

Yatmadı göçmen kuşların yasına



Sen giderken

Kentimiz de karşılıyordu sonbaharı

Ve

Kendimiz de örüyorduk hasret ağları



Sen giderken

Toprakta bekliyordu elbet rahmine düşecek karı

Kırağı değil gözyaşlarımızdı

Islatan solgun kuru yaprakları



Sen giderken

Ölü bir kuş sürüsü olup

Üzerime düştü bütün gökyüzü

Nasıl da inandırmıştık

Gurbetlik yok diyerek kendimizi



10 Aralık’20