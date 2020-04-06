Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Göreve geldiğimiz 1994 yılından itibaren yaptığımız gerek düzen gerekse hijyen çalışmalarımızla tüm Türkiye’de bir ilke imza atarak semt pazarlarımızı örnek hale getirmiştik.

Koronavirüsle mücadele kapsamında pazarlarımızda aldığımız tedbirlerimizi rahatlıkla uygulayabiliyorsak bunu geçmişte olduğu gibi bugün de ortaya koyduğumuz kararlı uygulamalarımıza borçluyuz” dedi.

TEZGÂHLAR 3 METRE MESAFEYLE KURULUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle de tüm illerin valiliklerine gönderilen toplu alanlardaki hijyen kuralları arasında olan 3 adım ve maske takma kuralı Keçiören semt pazarında titizlikle uygulanıyor. Pazar tezgâhları arasındaki 3 metre mesafe kuralı ise genelge yayınlanmadan önce hayata geçirilmişti.

VATANDAŞA EL DEZENFEKTANI VERİLİYOR

Keçiören’de tek noktadan giriş sağlanan semt pazarlarında zabıta ekipleri hazır bekletiliyor. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlara önce el dezenfektanı veren zabıta ekipleri, ellerini dezenfekte eden vatandaşların sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlıyor. Ekipler, sık sık gerçekleştirdikleri denetimlerle de kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulunuyor.

SEÇ-AL UYGULAMASI YOK

Başkan Turgut Altınok, ilk göreve geldiği 1994 yılında olduğu gibi Keçiören’in farklı semt pazarlarında her gün başta hijyen olmak üzere fiyat denetimlerini de bizzat kendisi sürdürmeye devam ediyor. Altınok, “Vatandaşlarımızın taze ve ucuz sebze ve meyve tüketmesi için her gün pazarlarımızda denetimleri bizzat kendim yapıyorum. Vatandaşa kaba davranma, hakaret etme dönemi biz göreve geldikten sonra sona erdi. Hijyen kurallarımız da yine 26 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de titizlikle uyulması gereken en önemli kurallarımız arasındadır” dedi.

PAZAR YERLERİ KURULMADAN ÖNCE VE KALDIRILDIKTAN SONRA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Altınok, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında semt pazarlarında aldıkları önlemlere ilişkin verdiği bilgilere şunları ekledi:

“Pazar yerlerimiz kurulmadan ve akşam dağıldıktan sonra deterjanlı suyla dezenfekte ediliyor. Öncesinde olduğu gibi yine semt pazarlarımızda tezgâhlarımızı 3 metre mesafeyle kurduruyoruz. Vatandaşımızın seçerek almasını istediğimiz sebze ve meyvelerde seç-al dönemine salgın sona erene kadar sağlığımız için ara verdik. Pazar yerlerine giriş ve çıkışları kontrollü olarak tek noktadan sağlıyoruz. Vatandaşımıza pazar yerlerine girerken el dezenfektanı vererek ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyoruz. Gerek alışveriş yapan vatandaşlarımızın gerekse pazar esnafımızın maske ve eldiven takmalarını sağlıyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, sokaklarda 3 adım kuralını da yine pazarlarımızda da uyguluyoruz.”