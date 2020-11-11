Semt pazarında balıkçılar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da semt pazarında balıkçılar arasında çıkan kavgada, Selim Turan (25) tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çarşamba Pazarı’nın balıkçılar bölümünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak konusunda husumet bulunan iki grup, öğleden sonra tartışmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan taraflar akşam saatlerinde yeniden tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tabanca, sopa ve bıçakla birbirlerine saldıran iki gruptan Selim Turan, tabancayla sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Turan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Aldığı darbelerden yaralanan iki kişi de ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede saldırıda kullanıldığı değerlendirilen iki tabanca, 1 pompalı tüfek ile ‘sallama’ diye tabir edilen bıçak ele geçirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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