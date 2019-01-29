Semerkant Amin Maalouf kitabınızı sizlere anlatmaya, kitabın detayları ve ilginçliği ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım…

Semerkant Amin Maalouf Kitap Detayları

Kitabın Adı: Semerkant

Kitabın Yazarı: Amin Maalouf

Sayfa Sayısı: 318

Tür: Roman

Yayıncı: YKY (Yapı Kredi Yayınları)

Kitabın arka kapağında yer alan tanıtım bülteni “Amin Maalouf, Doğu’ya, İran’a bakıyor” diye başlıyor söze. Bu sözler bir yazarın, yazdığı bölgeye bakışlarını anlatmak için yeterli. Ancak Semerkant yalnızca bakmakla veya bakışlarla ortaya çıkmış bir eser olmaktan hayli uzak. Daha çok görmeye ve göstermeye dayalı bir yolculuğun bir kitaba sıkıştırılmış hali…

Semerkant’ın ilk sayfalarından itibaren birbiri içine saklanmış hikayelerin, bağlama köprüleriyle biri bir diğerine ustaca bağlanmış örgüsüne kapılmaya başlıyorsunuz. Romanın ilk sayfasından son sayfasına kadar bu durum böyle. Bir bölümde geçen herhangi bir olayın sonucunu öğreniyor ancak etkilerini ve yansımalarını öğrenmek için bir diğerini okumaya muhtaç kalıyorsunuz.

Semerkant Amin Maalouf kitabında kurmaca bir metnin içinde değil, tarihi bir anlatının eşliğinde Doğu’nun sokaklarında yürürken buluyorsunuz kendinizi.

İran‘ın çöl ikliminde boğuluyor, sarayların bahçelerinde huzur bulup Hayyam’ın şarabıyla matiz oluyorsunuz.

Kitabı okumamı tavsiye eden eski bir dostuma neden bu kadar büyük bir hevesle bu kitabı önerdiğini sorduğumda “kitabı bitirdiğinde yerinden hiç kalkmadan Doğu’nun kalp ritimlerini hissetmeye başlayacaksın, başlamazsan gel yüzüme tükür” cevabını almıştım. Gerçekten de okuyucuda farklı bir etki yaratıyor Semerkant. Doğu hakkında ön yargıları olan kimseleri yargılarını yargılamaya davet ediyor.

Kitap hakkında pek çok okuyucu sürükleyici olmadığı ve yavaş okunması gerektiğine dair olumsuz sayılabilecek yorumlar sunmuş. Şüphesiz ki ileride de sunacaktır. Her okuyucunun kitap zevki ve okuma üslubu muhakkak ki farklıdır. Ancak kitabın akıcı olmadığını belirten okuyucuların çoğunlukla birleştiği bir diğer yargı ise kitabı anlamadıkları…

Olayların sayfalarla sınırlandırılmadan yaşanmasına daha doğrusu okunmasına imkan veren bir eser.

Okuyucunun kurmaca atölyesinde sindirilebilir bir Doğu imgesi çizmek için ince ince işlenmiş bir kitap. Belki de bu durağanlığın sebebi bu. Kitap, birbirini izleyen dört kitaptan oluşuyor. Kitaplardan birini anlamadan diğerini anlamanın ve eserin bütününü benimsemenin mümkün olmadığı bir bütün meydana getiriyor.

Amin Maalouf – Semerkant

İktidar mücadelesinden aşka, İslam tasavvufunun bambaşka tonlarından batı dünyasına. Savaşlardan suikastlara kadar oldukça renkli ve geniş bir pencereden göstermeye çalışıyor Maalouf, Doğu’yu.

Batılı yazar ve düşünürlerin hatta sıradan insanların dahi etkisinde olduğu Oryantalist düşünce yapısının kırması oldukça güç zincirlerinden bir çırpıda kurtuluyor kitabın Batılı kahramanları. Doğu’ya, Doğulu bir kadına hatta Doğu’daki uyanışa aşık olacak kadar tutkuyla bağlanıyorlar. Olanca ihtirası 1912’ye, Titanic‘e kadar beraberlerinde sürüklüyorlar…

Amin Maalouf‘un Semerkant’ı, Doğu ile Batı, Paris ile Tebriz. Hasan Sabbah’ın hırsları ile Nizamülmülk’ün gücünü, Hayyam’ın bakışları, düşünceleri. Birikimiyle meydana gelmiş gökyüzünün Doğu’daki yansımasını okuyucuya sunuyor…