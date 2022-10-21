Selvi Kılıçdaroğlu yaralı madencileri ziyaret etti

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CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU'NUN ESI SELVI KILICDAROGLU CAM VE SAKURA SEHIR HASTANESI'NDEKI YARALI MADENCILERI ZIYARET ETTI. FOTO:ISTANBUL-DHA
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İSTANBUL (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki yaralı madencileri ziyaret etti



Cumhuriyet Halk Parti’si Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi olan yaralı madencileri ve yakınlarını ziyaret etti. Selvi Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Yaralıların aileleriyle görüşen Kılıçdaroğlu “Ziyaret ettiğimiz yaralıların bir an önce aramıza dönmesini istiyoruz. Çok üzüldük. Hala üzüntümüz geçmiş değil. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

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