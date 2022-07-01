Selin vurduğu Batı Karadeniz’de 20 bina, ‘acil yıkılacak’ kategorisinde

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ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Batı Karadeniz Bölgesi’nde selden etkilenen 7 ilde; 13 binanın yıkıldığı, 11 binanın ağır hasar aldığı, 295 binada hafif hasar meydana geldiği, 20 binanın acil yıkılacaklar kategorisine alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi’nde selden etkilenen 7 il için hasar tespit çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, “Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün hasar tespit verilerine göre; Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel afetine ilişkin toplamda 18’i bağımsız bölüm olmak üzere 13 bina yıkılmış, 28’i bağımsız olmak üzere 11 bina ağır hasar almış, 1794’ü bağımsız olmak üzere 295 binada hafif hasar meydana gelmiştir. 2 bin 30’u bağımsız bölüm olmak üzere 522 binada herhangi bir hasar saptanmamıştır. 38’si bağımsız olmak üzere 20 bina acil yıkılacaklar kategorisine alınmıştır” denildi.

KASTAMONU’DA 5 ACİL YIKILACAK BİNA

Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Kastamonu’nun Bozkurt, Merkez, Azdavay, Cide, Devrekani, Hanönü, İnebolu ilçelerinde meydana gelebilecek talepler için 20 ekiple hasar tespit çalışmalarına başlanıldığı; gelen ihbar ve talepler doğrultusunda 12 ilçe ve 60 köy/mahallede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığının duyurulduğu kaydedilerek, “Bunların içerisinden İnebolu ilçesine bağlı Çaydüzü, Çatalzeytin ilçesine bağlı Hacıreis ve Kızılcakaya köylerine ve Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyünün belirli bir mevkisine ulaşım sağlanamadığı belirtildi. Kastamonu’da 271 binadan 7’sinin yıkıldığı, 2 ağır hasarlı, 133 az hasarlı, 124 hasarsız ve 5 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı” denildi.

BARTIN’DA 3 ACİL YIKILACAK BİNA

Açıklamada; Bartın’ın merkez, Hasankadı, Kozcağaz, Kemerköprü bölgeleri ile Ulus ilçesinde meydana gelen yağışlar sonrası gelen ihbar ve talepler doğrultusunda 10 ekip ile hasar tespit çalışmalarına başlandığı; yapılan incelemede 2 istinat duvarının yıkıldığının tespit edildiği ve ilgili belediyeye gerekli tedbirleri alması için bilgi verildiği vurgulandı. Bartın’da 318 binadan 3’ünün yıkıldığı, 7 ağır hasarlı, 235 az hasarlı, 70 hasarsız ve 3 acil yıkılacak bina olduğu belirtildi.

KARABÜK’TE 7 BİNA ACİL YIKILACAK

Karabük’te 10 ekip ile çalışmaların devam ettiği, Yenice ve Eskipazar ilçelerinden gelen talepler doğrultusunda yapılan hasar tespit çalışmalarına başlandığı hatırlatıldı. Karabük’te 109 binadan 3’ünün yıkıldığı, 18 az hasarlı, 79 hasarsız ve 7 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı. Düzce’nin Akçakoca, Yığılca, Kaynaşlı, Beyköy, merkez ilçelerinden gelen talepler doğrultusunda 8 ekip ile çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Düzce’de 89 binadan yıkılan ve ağır hasarlı bina olmadığı, 80 az hasarlı, 6 hasarsız ve 3 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı. Bolu merkez ve Mengen ilçelerinde 13 köyden gelen talepler doğrultusunda 3 ekiple çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Bolu’da 77 binadan yıkılan ve ağır hasarlı olmadığı, 9 az hasarlı, 66 hasarsız bina olduğu; 2 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı.

SİNOP VE ZONGULDAK’TA HASAR TESPİT EDİLMEDİ

Sinop’ta ise hasar tespit çalışmaları için ilk etapta 10 kişi, 5 ekip ve 5 araçla hazır bulunulduğu, ekiplerin takviye olarak hazır bekletildiği belirtildi. Türkeli ilçesi Çatakgüney Camii için hasar tespit çalışmasının yollar açıldığında hemen yapılacağı; Sinop’un İncedayı Mahallesi’nde istinat duvarının çöktüğü, Sinop Belediye Başkanlığı tarafından gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi. Sinop’ta herhangi bir hasar tespit edilmediği aktarıldı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde gelen taleplere istinaden hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı, halktan gelecek ihbar ve talepler için 5 ekibin hali hazırda bekletildiği kaydedildi. Zonguldak’ta herhangi bir hasar tespit edilmediği aktarıldı. (DHA)

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