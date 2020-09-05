Selin Ciğerci’den takipçisine şok cevap

Selin Ciğerci, Instagram’da yapılan bir yoruma verdiği yanıtla olay oldu. Ünlü fenomen sahip olduklarını tek tek saydı.

Selin Ciğerci ile Bodrum’da tatil yapan futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından Ciğerci ile denizde çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa bir kadın sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorumu gören Ciğerci, sert bir dille cevap verdi.

Fenomen ve iş insanı Selin Ciğerci, eşiyle olan fotoğrafına “Yazık sana üzülüyorum sana Selin haline bak tipine bak” diye yorum yapan kadına şunları yazdı:

“Üzül aşkım şu an Göcek’teyim, tatildeyim. Keyif yapıyorum, şu an sana mesaj yazarken dondurmalı sufle yiyorum. Futbolcu, dünya yakışıklısı kocamla birlikteyim, Türkiye’de en çok satan kozmetik firmasının sahibiyim.36 yaşındayım gayet kadın balık gibi kaymak gibi fiziğim var sağlığımda yerinde.. Ve bu sene en çok vergi ödeyen kadınlar arasındayım. Ülkemin ve dünyanın en güzel kadınıyım.”