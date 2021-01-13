Sele kapılan kadın, park halindeki TIR sayesinde hayatta kaldı

Halil İbrahim KARABIYIK – Fırat AKAY -Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)-İZMİR’in Buca ilçesinde etkili olan sağanakta sele kapılan ve bekçiler ile vatandaşlar tarafından kurtarılan Bahtiye Tuna’nın (66), park halindeki TIR sayesinde hayatta kaldığı ortaya çıktı. Hastanede tedaviye alınan kadının suya kapıldığı ve TIR’ın altından kurtarıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İzmir’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini arttıran sağanak, başta Buca ve Karabağlar olmak üzere çok sayıda ilçede sele neden oldu. Buca ilçesi Evka-1 Mahallesi’ndeki Gaziosmanpaşa ve Özbekistan Caddeleri’nin kesiştiği kavşakta ise Bahtiye Tuna sel sularına kapıldı. Suda sürüklenen Bahtiye Tuna, yokuşu tırmanamadığı için sürücüsü tarafından Özbekistan Caddesi üzerine park edilen 44 BG 357 plakalı TIR’ın altına sıkıştı. Tuna’nın çığlığını duyan çevre sakinleri durumu polise haber verdi. Bu sırada bölgede olan bekçiler ile vatandaşlar kadının yardımına koştu. Tuna, sıkıştığı yerden kurtarılarak, polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda sürüklenmeye bağlı ezikler ile yaralanmalar olduğu belirtilen Tuna’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bahtiye Tuna’nın selde sürüklendiği ve kurtarıldığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

‘TEK DUAMIZ İYİ OLMASI’

Tuna’yı sıkıştığı TIR’ın altından çıkaran vatandaşlardan Fırat Cenkçi, o anları anlattı. TIR’ın park halinde olmasının büyük bir şans olduğunu söyleyen Cenkçi, “Dün işten geldik, yemek yapıyordum, çığlık duydum. Dışarıya baktığımda sel sularını ve ablamızın TIR’ın altına girdiğini gördüm. Sonrasında elemanlarımla birlikte ben de hemen aşağıya indim. Hep beraberce sıkıştığı yerden çıkardık. Çok ıslanmıştı ve ceketlerle üzerini kapattık. Ardından da polis arabasıyla hastaneye kaldırdılar. İlk çıktığında bilinci kapalıydı. Ardından ilkyardım yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Üzüntüden dün yemek yiyemedim. İştahım kalmadı. Tek duamız teyzenin iyi olmasıydı. Biz insanlık görevimizi yaptık ancak ölümün de çok yakın olduğunu anladık. Eğer TIR hareket halinde olsaydı çok daha kötü sonuçları olabilirdi. İzmir’de altyapı sorunu olduğu için bu caddeyi de her yağmurda sel alıyor” dedi.

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