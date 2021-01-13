Sele kapılan kadın, park halindeki TIR sayesinde hayatta kaldı -Ek fotoğraflar

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Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren etkili çözümler hayata geçiren Altındağ Belediyesi’nden müjde niteliğinde karar… Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, 2021 yılında belediyenin kiracılarına zam yapılmayacak.