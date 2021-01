Sele kapılan kadın park halindeki TIR sayesinde hayatta kaldı (6)

OTOMOBİLİYLE SELDE MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ, YAŞADIKLARINI ANLATTI

İzmir’in Buca ilçesinde etkili olan sağanak yağışta suyla dolan ve kapıları kilitlenen otomobilinden camı kırarak son anda kurtulmayı başaran Murat Topçu (48), yaşadıklarını sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, paylaştı. Topçu, “Arkadaşlar aracımın içinde mahsur kaldım. Arabanın üstündeyim. Çok kötü durumdayım, dua edin arabanın üstündeyim, inemiyorum” dedi.

Topçu, aracının içine dolan sel sularıyla boğuştuğunu anlatarak, “Cep telefonum cebimdeymiş. Ben o an fark etmedim. Çıktığım aracın üstünden karşıdaki komşulara seslendim ve ailemi arayıp, iyi olduğumu söylemelerini istedim. O an cebimde telefonum çalınca telefonun yanımda olduğunu fark ettim. Canlı yanına girdim. Yağmur aşırı yağdığı için telefonum su alıp, bozuldu. Canlı yayın yaptığım 10 saniye içinde herkesten yardım istedim, dua istedim. Çok zor anlardı” diye konuştu.

’10 SANİYE DAHA ÇIKAMASAM BELKİ DE BOĞULMUŞ OLACAKTIM’

10 saniye ile hayatta kaldığını söyleyen Murat Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yağmur giderek hızlanmıştı. Komşularım, aracın yerinden oynadığını söyleyince daha güvenli bir yere çekmek için aşağıya indim. Araca binmemden hemen sonra sel suları beni sürükledi. Aracın içinde yaklaşık 100 metre sürüklendim. Sudan dolayı aracımın otomatik cam ve kapı kilit sistemi arızalandı. İçeride kilitli kaldım. O anda 30 saniye ile 1 dakikalık süre içinde yaşamla ölüm arasında gittim, geldim. Camı yumrukladım olmadı, tekmeledim olmadı. Arka koltuğa geçtim. Arka koltukta bulunan kabinle arka camı kırıp, dışarı çıktım ve başka bir aracın üzerine atladım. 10 saniye daha arabadan çıkamasam, belki de boğulmuş olacaktım. 45 dakika aracın üzerinde bekledim ama hiç kimse yardıma gelmedi. Kendi imkanlarımızla kurtulduk. Çok büyük bir afet yaşadık. İzmir’in çoğu ilçesinde durum böyle. Allah’tan daha yaşayacağımız günler varmış. Ne gelecekse malımıza gelsin. Arabanın motoru çalışmıyor. ‘Canımıza bir şey gelmesin’ demekten başka bir şey yapamıyoruz.”

‘OTOMOBİLİMİ 1 HAFTA ÖNCE ALMIŞTIM’

Otomobilini bir hafta önce satın aldığını dile getiren Topçu, “Ekspertiz raporu ön tarafta duruyor. Daha bir hafta bile kullanamadım. Otomobilimin sadece trafik sigortası var, kaskosu yok. Mağduruz, yetkililerden destek bekliyoruz. O anı yaşamak lazım. Ölümle yaşam arasında git, gel yaşadım. Kimse yardıma gelmedi. Sel suları insanların yardıma gelmesine engel oldu. Göğüs hizama kadar sel suyuyla doluydu otomobilim. Her taraftan su geliyor. Eğer kendime gelip bir şeyler yapmaya başlamasaydım, o camı kırmasaydım ölümü bekleyecektim.10 saniye daha kalsam boğulup, ölecektim. Bu sokağa 6 ay önce taşındık. Komşularımız bu sokağın her şiddetli yağmurda bu hale geldiğini söyledi. Belediyenin bu duruma bir çözüm bulması lazım. Acil bir çözüm istiyoruz.”

Eda Ebru NANECİ/ İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI