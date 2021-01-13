Sele kapılan kadın park halindeki TIR sayesinde hayatta kaldı (5)

TIR ŞOFÖRÜ KONUŞTU

İzmir’in Buca ilçesinde sele kapılarak sürüklenen Bahtiye Tuna’nın altına sıkışıp kurtulduğu park halindeki TIR’ın sürücüsü Süleyman Özden, yaşananları anlattı:

“Dün akşam yola çıkmak üzere hareket ettim ancak sel sebebiyle yokuşu çıkamadım. Bu sırada yaşlı kadının yokuşun başında sulara kapıldığını fark ettim. Hemen TIR’dan inip, müdahale ettim. O anda bölgede bulunan bekçilerin de çabalarıyla kendisini TIR’ın altından, sıkıştığı yerden çıkarttık. Çok şükür kendisini kurtardık. TIR’ın lastikleri iyi ki patinaj yapmış ve ben, yokuşu çıkamamışım. Yoksa durum daha farklı olabilirdi. ‘Her şeyde bir hayır vardır’ demek lazım. Allah bir daha böyle bir durum yaşatmasın. Vatandaşlarımızın böyle havalarda daha dikkatli olması gerekiyor.”

Bahtiye Tuna’nın kurtardıkları anda şokta olduğunu belirten Özden, “Elinde şemsiyesiyle yolun karşısına geçmek istedi. Adımını atar atmaz sulara kapılıp, sürüklenmeye başladı. İlk önce ön tekerlerin altına sıkıştı.Tek başıma, müdahale etmeye çalışsam da başarılı olamadım. O sırada bekçiler koştu ve sıkıştığı yerden çıkarttık. Ancak suyun debisi yüksek olduğu için tutamadık. Bu kez de yakıt deposunun oraya sıkıştı. O sırada herkes tüm gücünü kullandı ve teyzemizi kurtardık. Kurye kardeşimizin montuyla, hemen üzerini örttük. Şoka girmişti ve konuşamıyordu. Polis aracına bindirdik ve hastaneye gönderdik” dedi.

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI