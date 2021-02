Selde her şeyini kaybeden aile konteynırda yaşıyor

Hande NAYMAN/ İZMİR (DHA)- İZMİR’de geçen hafta yaşanan sel felaketinde evde boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu Muammer Sezgin (32) kurtardı. Ancak selde çok sayıda büyük ve küçükbaş ile kümes hayvanı telef oldu. Hayvanlarının sel sularıyla tüm ilçeye yayıldığını söyleyen Sezgin, “Eşim ve çocuklarımı selden kurtardım. Allah yardım etti. Fakat bir baktım gözümün önünde bütün hayvanlarım sürükleniyor. Ne yapacağımı bilemedim. Sel, evimi, arabamı her şeyimi aldı” dedi.

Menderes’te eşi İdayet, çocukları Yunus (7), Rabia (6) ve Yusuf (7) ile bahçeli tek katlı evde yaşayan Muammer Sezgin, 2 Şubat’ta, 2 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir’deki sel felaketini oldukça ağır atlatanlardan birisi oldu. Oturdukları evin içi kısa sürede suyla dolunca boğulmak üzere olan 3 çocuğunu camı kırarak kurtaran Sezgin, bahçede bulunan tüm hayvanlarının sel sularına kapılıp gitmesini ise çaresizce izledi. Geçimini hayvancılık yaparak kazanan Sezgin, yaşadığı korkuyu ve acıyı unutamadığını selden geriye sadece canlarını kurtardıklarını söylüyor. 55 büyükbaş, 80 küçükbaş ve 354 kanatlı hayvanı sel sularına kapılarak telef olan Sezgin, maddi zararının yaklaşık 500 bin TL olduğunu belirtti. Selden sonra eşyalarının hiçbirini kurtaramadıkları evlerinin yaşanacak durumda olmamasından dolayı Sezgin ailesi konteynerde yaşamaya başladı.

‘EŞYALARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ, HAYVANLARI TELEF OLDU’

Sezgin, İzmir’de ağır hasarlara neden olan sel sularına kapılan ekmek teknesi hayvanlarının telef olduğunu söyleyen Muammer Sezgin, Sadece canlarını kurtardıkları için de şükrettiklerini bir halı ve elektrikli ısıtıcıdan başka bir şeylerinin olmadığını belirtti

Sezgin; “Sabah erken saatlerde bir anda su gelmeye başladı. Hayvanları mı kurtarayım, çocuklarımı mı kurtarayım ne yapacağımı bilemedim. Çocuklarımı camı kırarak evden tek tek çıkardım. İki çocuğumu yola çıkarmayı başarabildim ama o sırada bir çocuğum ve eşim hala evdeydi. Sol bileğimden rahatsız olduğum için koşamadım. Su feci bir şekilde geldi. Çocuğum boğulmak üzereydi. Eşim ve çocuğumu evden çıkarırken, yoldaki çocuklarımın arabaların altında kalıp ezilmesinden korktum. Ne yapacağımı bilemedim. Allah yardım etti. Eşimi ve çocuğumu kurtardım. Bir baktım gözümün önünde bütün hayvanlarım sürükleniyor. Sel evimi, arabamı her şeyimi aldı. Allah’tan gelen baş göz üstüne” dedi.

‘ONLAR DA BİRER CAN’

Muammer Sezgin’in ağabeyi Mehmet Sezgin ise il merkezinden 4 saatte ilçeye dönebildiğini belirterek, “Buraya geldiğimde her şey telef olmuştu. Maddi kaybımız çok fazla. Yağmur suyu bütün hayvanlarımızı telef etti. Evde kardeşim ve yeğenlerim vardı, zor bela kendilerini kurtardılar. Gelen suyun hızı ve basıncı ile bütün hayvanlar sürüklendi. Biz şaşırıp kaldık. Ortalama 500 bin TL’lik zararımız var. Canımızı kurtardığımıza seviniyoruz ama hayvanlarımız telef oldu. Onlar da birer can. Ev eşyaları da tamamen kullanılmaz hale geldi. Bir kaşık bile kalmadı” diye konuştu.

