Selde evini su basan ailenin eşyaları yenilendi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da 1,5 yıllık evli Seda (19) ve Neşet Piriç (26) çiftinin 14 Aralık’ta etkili olan sağanakta, su baskını nedeniyle kullanılmaz hale gelen ev eşyaları, yardımseverler tarafından yenilendi. Biriken fatura ve kira borcunu ödeyebilmek için işe ihtiyacı olduğunu söyleyen Neşet Piriç, “Keşke evimi su basmasaydı da bu hale düşmeseydik ama işsiz olduğum için bu durumdayım” dedi.

Kent genelinde, 14 Aralık’ta etkili olan şiddetli yağışla birlikte birçok ev, iş yeri ve tarım arazisi su altında kaldı. Yağış rekorunun kırıldığı kentte su basan bazı evlerde mahsur kalan kişiler itfaiye yardımıyla kurtarılırken, milyonlarca liralık zarar oluştu.

Kepez ilçesinde bir binanın zemin katında yaşayan 1,5 yıllık evli Seda ve Neşet Piriç çiftinin de evini su bastı. Yatakları su altında kalan çiftin sokak kapısını açmasıyla evlerine su doldu. Panikleyen çift evden çıkarak geceyi sokakta geçirdi. Sabah suyun bir miktar çekilmesiyle evlerine giren Piriç çifti, taksitlerini 1 ay önce bitirdikleri eşyaların su altında kalıp kullanılmaz hale geldiğini görünce büyük üzüntü yaşadı.

İŞSİZ KALINCA KİRAYI DA ÖDEYEMEDİ

Eşyaları çöpe atan çift, Antalya Yardımlaşma Platformu’nun desteğiyle yeni buldukları eve, kurtarabildikleri eşyalarıyla birlikte taşındı. Buzdolabı, bulaşık makinesi, mutfak eşyaları ve yorgandan başka eşyaları olmayan çift, geceleri yere serdikleri yorganın üzerinde uyudu. Restoran ve otellerde aşçı yardımcısı olarak çalışan Neşet Piriç, 2 ay önce pandemi nedeniyle çalıştığı iş yeri kapanıp işsiz kalınca su basan evinin kirasını da ödeyemedi.

YARDIMSEVERLER DESTEK OLDU

Piriç ailesinin durumunun gündeme gelmesinin ardından hayırseverler destek oldu. Evlerindeki eşyaların çoğu Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllüleri tarafından yenilenen çifte, Kepez Belediyesi tarafından yeni bir oturma grubu ve yatak odası takımı hediye edildi. Yeni eşyalarıyla yorganın üzerinde uyumaktan kurtulan çift, destek veren herkese teşekkür etti.

İŞE İHTİYACI VAR

İş bulabilirse tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyleyen Neşet Piriç, “Yardımseverler ve Kepez Belediyesi sayesinde evimin birçok eşyası tamamlandı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu anda en büyük eksiğim iş. Su basan evimin kirasını, faturalarımı ödeyebilmem için işe ihtiyacım var. Keşke benim evimi su basmasaydı da bu hale düşmeseydik ama işsiz olduğum için bu durumdayım” dedi.

‘KENDİ EKMEĞİNİ KAZANMAK İSTİYOR’

Destek olan herkese teşekkür eden Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert ise, “Evini su basan ailemizi yeni bir eve taşımıştık. Sıkıntıları dile getirilince gönüllülerimiz ve Kepez Belediyesi tarafından eşyalarının çoğunu tamamladık. Neşet Bey’in acilen bir işe ihtiyacı var. Kendi ekmeğini kendi kazanmak istiyor. Kendisini bir iş sahibi yapabilecek hayırseverlerden destek bekliyoruz” diye konuştu.

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