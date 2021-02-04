Selde beline kadar gelen suya girip, yardıma koşan komisere ödül

Fırat AKAY/ İZMİR (DHA)- İZMİR’de yaşanan sel felaketinde, beline kadar yükselen suyun içine girip, araçlarda mahsur kalan olup olmadığını kontrol eden Komiser Enes Al’a İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çeyrek altın ve kitap hediye etti.

İzmir’de, geçen salı günü yaşanan sel felaketinde derelerin taşması sonucu yollar göle döndü, çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Menderes ilçesinde sular altında kalan yerlerden biri olan Anadolu Caddesi’nde görev yapan Komiser Enes Al’ın çabası ise takdir topladı.

Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Al’ın beline kadar yükslen suda, araçlarda mahsur kalan olup olmadığını tek tek kontrol ediyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük takdir toplayan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Enez Al’ı bugün makamında kabul etti. Aşkın, Al’a çeyrek altın ile ‘Terör ve Algı Yönetimi’ isimli kitap hediye etti.

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