Selçuk: İzmir’de SED ödemelerini öne çektik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir’de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektiklerini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve psikososyal destek hizmeti sağlanması noktasında ekiplerin 7/24 sahada olduklarını söyledi. Depremzedelerin SED ödemelerine ilişkin de bilgi veren Selçuk, “Bölgede, Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon TL ödeme yaptık” dedi.

Bakan Selçuk, İzmir dışındaki illerdeki SED ödemelerinin, 8-15 Kasım 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını kaydederek, “SED hizmetinden yararlanan 125 bin çocuğumuz için yaklaşık 132 milyon TL ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.