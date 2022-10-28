Selçuk Bayraktar: Dünyada SİHA’larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı

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Melihcan ÇALIŞKAN – Kubilay ÖZEV/İSTANBUL(DHA) – SELÇUK Bayraktar, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda konuştu. Bayraktar, “Savunma sanayimizin, geldiği nokta açısından baktığımızda böylesine rağbet görmesi hakikaten gurur verici. Ülkemiz adeta mihenk taşı haline geldi. Karabağ’da, Suriye’de, Libya’da yaptıklarıyla ve şimdi Ukrayna da kullanıyor etkin bir şekilde, bütün dünyanın dikkatini çekti. Dünyada SİHA’larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı şeklinde dünya tarihine geçmesine neden oldu” dedi.

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nın dördüncü gününde fuar alanını ziyaret eden Selçuk Bayraktar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“ÜLKEMİZ ADINDAN SÖZ ETTİRİR BİR HALE GELDİ”

Fuarı genel olarak değerlendiren ve istatistikleriyle uluslararası bir boyuta ulaştığını ifade eden Bayraktar, “Bine yakın firmadan katılım olduğunu görüyoruz, ülkelerden üst düzey katılımlar oldu. Takip ettiğim kadarıyla 11 ülkenin savunma bakanı buraya katıldı, toplamda 57 ülke katıldı. Ülkemiz artık savunma sanayiinde, özellikle son 20 senede gerçekleştirdiği dönüşümle, tüm dünyada hem eserleriyle hem kurumlarıyla adından söz ettirir bir hale geldi” dedi.

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“SAVUNMA SANAYİMİZİN BÖYLESİNE RAĞBET GÖRMESİ HAKİKATEN GURUR VERİCİ”

Selçuk Bayraktar, “İHA’larımızla alakalı bütün dünya kendi sınıfının en iyisi olarak Bayraktar TB2’yi, tabii Akıncı’yı, kabul eder hale geldi. Fuarda, Baykar’ın imzaladığı stratejik iş birliği kapsamında anlaşmaları oldu. Savunma sanayimizin geldiği nokta açısından baktığımızda, böylesine rağbet görmesi hakikaten gurur verici. Ülkemizin adeta mihenk taşı haline geldiği ve dünyada yaşadığımız kriz dönemini de değerlendirecek olursak, hem stratejik hem jeopolitik anlamda önem kazanması bizleri de bu milletin bir ferdi olarak gurur veriyor” diye konuştu.

Yabancı askeri heyetlerin fuara gösterdiği ilgi ile alakalı soruya Bayraktar, “Bunu dünyanın içinden geçtiği güvenlik krizleriyle dolu döneme bağlıyorum. Bunun yanında ülkemizin özellikle savunma sanayii konusunda ne kadar önemli bir rol oynadığına bağlıyorum. Özellikle yeni teknolojileri geliştirme açısında, dünyanın gözü önünde sergilenmesi açısında ve ürünlerinin başarısını tüm dünyada kabul ettirme açısından sebeple bu rağbetin olduğunu düşünüyorum” dedi.

“DÜNYADA SİHA’LARLA KAZANILAN İLK SAVAŞI TÜRK ORDULARI KAZANDI”

SİHA’lar değerlendirildiğinde Bayraktar TB2 kendi sınıfının çok önemli bir noktasında bulunuyor ve adeta dünyadaki muharebelerde paradigma değiştirici en önemli unsur oldu. Karabağ’da, Suriye’de, Libya’da yaptıklarıyla ve şimdi Ukrayna da kullanıyor etkin bir şekilde, bütün dünyanın dikkatini çekti. Dünyada SİHA’larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı şeklinde dünya tarihine geçmesine neden oldu. Şu anda Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma’nın geliştirilmesi süreciyle ilgileniyoruz” diye konuştu.

“ORADA DA BÜYÜK BİR HEYECAN VAR”

Polonya’ya gerçekleştirilen Bayraktar TB2 teslimatı hakkında Bayraktar, “Teslimatımız gerçekleştirildi. İlk set, ilk sistemin teslimatı gerçekleşti. Orada da büyük bir heyecan var. Polonya Savunma Bakanı sosyal medyada ‘Bayraktar’larımızı bekliyoruz’ diye duyurdu. Biz de onları başarılı bir şekilde, göreve hazır bir şekilde hazırladık. Özellikle Bayraktar TB2’ye yoğun bir talep var, bugüne kadar 24 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Akıncı da bugüne kadar 5 ülke ile anlaştık. Akıncı henüz daha yeni göreve çıktı, biz ilk uçuşunu 2019 da yapmıştık fakat göreve hazır hale gelmesi 2021’i buldu. Akıncı’ya geliştirme aşamasındayken de talep vardı” şeklinde konuştu. (DHA)

(FOTOĞRAF)