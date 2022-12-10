Selahattin Baki: Futbol, adil bir şekilde sahada bırakılırsa her mücadeleye hazırız

- Reklam -

“Yöneticilerin aklıselim olması gerekiyor”

“Şov adaletsizlik şovuysa yaşanacak her şeyi takipteyiz, buna izin vermeyeceğiz”

“Mehmet Büyükekşi, sıfır siyaset içinde ve herkese eşit mesafede olmaya çalışıyor”

“Samet Akaydın şu anda gündemimizde değil”

“Türkiye’de biz bir oyuncuyu almayı çok istiyorsak, o oyuncu Fenerbahçe forması giyecektir”

“Pedro beklenenden erken dönebilir”

“Hocamız transfer yapmış olmak için yapmayı sevmiyor”

“Jesus, Portekiz dışında genelde 1 yıllık sözleşme imzalıyor”

“Bu kadar ufak detayları toplayıp büyük fotoğraf çıkaran bir hoca ilk defa görüyorum”

“Trabzonspor’u yenecek güçteyiz”

“Sahada taraftarımızın özlediği performansı gösteren bir takıma sahibiz”

“Göztepe’de oynayan her oyuncu Premier Lig’in radarında”

Mustafa AKIN / ANTALYA, (DHA) – Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, saha içerisindeki her mücadeleye hazır, yarışı saha dışına çekmek isteyenlerin ise farkında olduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Antalya kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Futbolun adil bir şekilde saha içinde kalması durumunda her türlü mücadeleye hazır olduklarını belirten Baki, dünya çapında bir teknik direktöre sahip olduklarını ve güçlü bir oyun oynadıklarını dile getirdi.

Sarı-lacivertli ekibin güzel bir aile ortamında olduğunu ifade eden Selahattin Baki, “Zirve mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Dünya çapında bir hocamız ve çok güçlü bir oyunumuz var. Taraftarlarımız; başkanımıza, yöneticilerimize ve takımımıza güvensin. Sezonun ilk bölümündeki performanslarını devam ettirsinler. Bir bütün olmayı sürdürelim. Lig yarışında iniş ve çıkışlar olur, bu doğaldır. Önemli olan hedefe odaklanmak. Futbol, adil bir şekilde sahada bırakılırsa her mücadeleye hazırız. Bu konuda takımımız, üst düzey performansıyla zirve mücadelesini sonuna kadar sürdürecek” dedi.

“YÖNETİCİLERİN AKLISELİM OLMASI GEREKİYOR”

Galatasaraylı yönetici Erden Timur’un “ligi bitirtmeyiz” ifadesi hakkında yöneltilen bir soruya Baki, şöyle yanıt verdi:

“Olay ‘ligi bitirmeyiz’ ile başladı, 15-20 gün içinde ‘Şova devam’ ile Dünya Kupası arasına girdik. Bunlar çok vahim sözler. Rekabeti bir kenara bırakın, bu seviyelerdeki insanların daha dikkatli konuşması lazım. ‘Katil ilk olay yerine gelendir’ deniyor, ‘savaş gelirse hoş gelir sefa gelir’ ifadeleri kullanılıyor. Bunlar hiç normal olmayan söylemler. Bu sözler yöneticileri çok fazla etkilemiyor ancak sonra kahvelerde, tribünlerde insanlar karşı karşıya geliyorlar. Bu konuda taraftarların arasından geldiğim için bu sözlerin onlara yansımasını çok iyi biliyorum. Yöneticilerin aklıselim olması gerekiyor. ’Fenerbahçe ne zaman şampiyonluk potasında olsa hiç kimse uğradığı adaletsizliklerden bahsetmiyor. Yarıştan koparsak eğer iş işten geçtikten sonra birkaç yorumcu çıkıp o zaman az da olsa dile getirebiliyor gerçekleri. Demek istediğim; bugün rakiplerimizin adalet çığlığı aslında “Fenerbahçe’nin uğramasını istedikleri adaletsizlikler çığlığıdır.”

“ŞOV ADALETSİZLİK ŞOVUYSA YAŞANACAK HER ŞEYİ TAKİPTEYİZ, BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Selahattin Baki, Fenerbahçe’nin yıllardır adaleti istediğini hatırlatarak, “Şova devam denilirken bu şov futbol şov mu yoksa adaletsizlik şovu mu? onu merak ediyoruz. Futbolsa tamam, mücadeleyi hep beraber verelim. Ama şov adaletsizlik şovuysa yaşanacak her şeyi takipteyiz, buna izin vermeyeceğiz. Bunların normal cümleler olmadığını düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulunu dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bilhassa adalet hezeyanları ardında, çıkan çıkmayan haklı haksız kartların, kötü performansta istikrar sahibi hakemlerin, kısaca her şeyin farkındayız. Bizim yıllardır istediğimiz tek şey adalet. Bu konuda her sezon başında çağrı yapıyoruz. Biz yıllarca bunun sözcülüğünü yaparken yanımızda olmayanlar, bu sezon bu kavramın arkasına sığınmış vaziyette” diye konuştu.

“MEHMET BÜYÜKEKŞİ, SIFIR SİYASET İÇİNDE VE HERKESE EŞİT MESAFEDE OLMAYA ÇALIŞIYOR”

Baki, Erden Timur ile Mehmet Büyükekşi’nin görüşmesi ve verdiği fotoğraf hakkında ise “TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi eminim Erden Timur’un açıklamalarını tasvip etmemiştir ama sonuç itibarıyla her kulübün yöneticileriyle ilişkisi olması gerekiyor. Ne konuştukları da önemli. Erden Timur ziyaret esnasında da ‘ligi bitirtmeyiz’ dememiştir herhalde. Beni çok rahatsız etmiyor açıkcası. Komplo teorilerine inanmıyorum. Sayın Büyükekşi iyi gitmeye çalışıyor. Sıfır siyaset içinde ve herkese eşit mesafede olmaya çalışıyor. Ancak ligi bitirtmeyiz cümlesini kimsenin unutmaması gerekiyor. Biz bu ‘şov devam edecek’ ifadesini de sorguluyoruz. Bu şov saha içinde futbol şovuysa kollarımızı açıp bekleriz. Kora kor mücadeleye hazırız. Keza hangi takımın sahada şov yaptığını tarafsız futbol kamuoyu takdir ediyordur. Adaletsizlik şovu ise de takipteyiz, buradayız” ifadelerini kullandı.

“SAMET AKAYDIN ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL”

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Adana Demirsporlu futbolcu Samet Akaydın ile ilgili de konuşan Baki, “Şu anda transferde 12 Ocak’a kadar vakit var. Bu, transferleri son dakikaya bırakacağız demek değil. Samet Akaydın ile ilgili haberler hem Adana Demirspor ile aramızın iyi olmasından hem de savunmada 2 oyuncumuzun sakat olmasından dolayı ortaya atıldı. Sakatların durumu belli olacak. Nazım ve Peres’i bekliyoruz. Mutlaka stoper alalım diye bir gündemimiz de yok” dedi.

“TÜRKİYE’DE BİZ BİR OYUNCUYU ALMAYI ÇOK İSTİYORSAK, O OYUNCU FENERBAHÇE FORMASI GİYECEKTİR”

Baki, sezon başında Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Tayyip Talha transferine de değinerek, “Kamuoyunda Beşiktaş’ın oyuncuyu bizim elimizden aldığı gündemi oluşturuldu. Biletini dahi biz almışız. Biz Adana Demirspor’a ‘bonservis vermeyiz’ dedik. Takas olursa alabiliriz dedik. Şunu herkesin anlaması gerekiyor. Türkiye’de biz bir oyuncuyu almayı çok istiyorsak, o oyuncu Fenerbahçe forması giyecektir. Bunu defalarca ispatladık. Kim Min-jae ve Lincoln Henrique transferlerinde Porto ile mücadele ettik, onları da aldık” şeklinde konuştu.

“PEDRO BEKLENENDEN ERKEN DÖNEBİLİR”

Selahattin Baki, geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşayan Joao Pedro’nun sağlık durumunu hakkında, ”Pedro’nun durumu sanıldığından daha iyi olabilir. Son kontrolleri bekliyoruz. Beklenenden önce dönebilir. Oradan iyi bir haber bekliyoruz. Şu anda kötüyü düşünmek dahi istemiyoruz. Kuvvetli bir adam. Daha kötü bir şeyin ucundan dönüldü. Takıma geç katıldı. Sezon başında sakatlandı. Bu 6 hafta onun için çok önemliydi. Tam arkadaşlarını yakalayabileceği bir dönemdi. Ona gerçekten çok üzüldük” diye konuştu.

“HOCAMIZ TRANSFER YAPMIŞ OLMAK İÇİN YAPMAYI SEVMİYOR”

Selahattin Baki, transferde sakatlıkların durumuna göre hareket edeceklerini dile getirerek, “Hocamız transfer yapmış olmak için yapmayı sevmiyor. Gereğinden fazla kalabalık idman da sevmiyor. Ortam çok güzel, uyum var. Şu anki uyumu bozmaya gerek de yok. Eğer sakatlık gibi bir durum olursa ya da sakat oyuncularımızdan geç dönen olursa hocamız masaya bir fikir koyar biz de gereken adımları atarız” şeklinde konuştu.

“JESUS, PORTEKİZ DIŞINDA GENELDE 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALIYOR”

Miha Zajc’ın sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediği yönündeki haberlerin doğru olmadığını dile getiren Baki, sezon sonu kontratı bitecek teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili ise şunları söyledi:

“Hocamız burada oldukça mutlu. Bize söylediği de o. Elbette kimse yöneticisine gelip kolay kolay mutsuzum demez ancak vücut lisanı, taraftarlarla ve futbolcularla ilişkisine bakınca bu durum açık bir şekilde ortada. Sadece futbol takımı da değil, basketbol takımına ilgisi bile bence yeterli. Bunun yanında gördüğü ilgi ve alaka da çok önemli. Herhangi negatif bir durum yok. Jesus, Portekiz dışında genelde 1 yıllık sözleşme imzalıyor. Bunu prensip edinmiş.”

“BU KADAR UFAK DETAYLARI TOPLAYIP BÜYÜK FOTOĞRAF ÇIKARAN BİR HOCA İLK DEFA GÖRÜYORUM”

Jesus’un gördüğü en etkileyici teknik direktör olduğunu vurgulayan Selahattin Baki, “Çok küçük detaylara büyük önem vermesi. Normal şartlarda birçok insanın gözünden kaçabilecek detayları yakalıyor. Samandıra duvarlarından, otobüsteki görsellere kadar. Psikolojik hamleleri buradan başlıyor. Bu kadar fazla idman programı yazıp çizen, idmandan önce idman senaryosu aktaran hoca hayatımda görmedim. Bu kadar ufak detayları toplayıp büyük fotoğraf çıkaran bir hoca ilk defa görüyorum. Buraya gelince adapte ettiği şeyler var. Şubat itibarıyla sezon sonuna kadar her maçı izledi. 13 tane ismin kalmasını rica etti. Min-jae giderse onu anlayışla karşılarım dedi çünkü özel bir durumdu. Onun haricinde her konuda sözümüzü tuttuk” dedi.

“TRABZONSPOR’U YENECEK GÜÇTEYİZ”

Baki, “Trabzonspor’u orada yenecek güçteyiz. Önemli olan oyunun sahada kalması. Genel olarak şunu söylemem gerekiyor; bu sezon puan kayıplarında eskisine göre daha çabuk toparlayan, hedefine odaklanan, kendine inanan ve vazgeçemeyen bir takım söz konusu. Maça atanacak hakemlerle ilgili camiamızın da çok ciddi endişeleri var. Geçen seneki maç hafızalarda çok taze, yine ondan önceki sezonlarda da sonuca etki eden durumlar oldu. Trabzon’da hakemlerle ilgili net yaşanmışlıklar var. Bunları unutmadık. Yine çok kritik bir maçta skandal yaşatılmasını kabul etmeyiz. Herkes bunu böyle bilsin” diye konuştu.

“SAHADA TARAFTARIMIZIN ÖZLEDİĞİ PERFORMANSI GÖSTEREN BİR TAKIMA SAHİBİZ”

Yavaş yavaş Süper Lig heyecanına döndüklerini ifade eden Selahattin Baki, “Temmuz ayında başlayan yoğun takvim içinden çıktık. Bu da çok önemli. Dünya Kupası öncesi her iki kulvarı da lider konumda tamamladık. Takımız ve hocamız önderliğinde muazzam kimya yakaladık. Her oyuncunun katkı yaptığı bir yapı var. Sahada taraftarımızın özlediği performansı gösteren bir takıma sahibiz. Taraftarımız hiçbir maçta yalnız bırakmadı, onlara ne kadar teşekkür etsek az. Hala kat edecek önemli mesafe var. Camia olarak, futbolu seven insanlar olarak futbolu çok özledik ama özlemediğimiz çok detay da mevcut. Bu da futbolu saha dışına çıkarmak isteyenler” şeklinde konuştu.

“GÖZTEPE’DE OYNAYAN HER OYUNCU PREMİER LİG’İN RADARINDA”

Selahattin Baki, Göztepe’de kiralık olarak forma giyen oyuncuları Emir Ortakaya’nın performansı hakkında ise şunları söyledi:

“Göztepe projesi çok özel ve güzel bir proje. Göztepe’de oynayan her oyuncu Premier Lig’in radarında. Emir gencecik bir adam, solak bir savunmacı. Göztepe herhangi bir alt lig takımı değildir. Öyle bir yerde 14 maç 90 dakika oynamak çok önemli. Bir de kupa maçı var orada da 64 dakika oynamış, müthiş memnunuz. Göztepe’den de bana bilgi geliyor. Emir’i sürekli takipteyiz. Herkes çok memnun.”

- Reklam -

(FOTOĞRAFLI)