Şekip Mosturoğlu’nun halasını dolandıran şüpheliler kamerada

Haber – Kamera: İlkay DİKİCİ – Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR’da 64 yaşındaki Nural Tüzün isimli kadın kendisini telefonla arayarak, yeğeni Şekip Mosturoğlu olduğunu söyleyen şüpheli tarafından dolandırıldı. Tüzün’ün beş bin lirasını alan şüpheli gözaltına alınırken, Tüzün’den parayı alan şüphelinin eve giriş çıkış anları kameralara yansıdı.

Olay, Selimiye Mahallesi’nde 14 şubat Pazar günü meydana geldi. Selimiye Hamamı Sokakta oturan Nural Tüzün’ü telefonla arayan Muhittin K., kendisini yeğeni Şekip Mostoroğlu olarak tanıttı. Muhittin K. zor durumda ve 5 bin lira paraya ihtiyacı olduğunu, alması için de arkadaşını yollayacağını söyledi. Telefondaki kişinin yeğeni Mostoroğlu olduğuna inanan yaşlı kadın yanındaki 5 bin lirayı Muhittin K.’nın arkadaşına verdi. Parayı alan kişi Tüzün’ün önünde parayı sayarak ardından kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan Nural Tüzün durumu polis ekiplerine haber verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını kontrol eden ekipler Muhittin K.’yı gözaltına aldı.

KENDİSİNİ YEĞENİ ŞEKİP MOSTOROĞLU DİYE TANITTI

Yaşadığı olayla ilgili konuşan Nural Tüzün, “Şekip Mostoroğlu olduğunu söyleyerek telefon açtı. ‘Bana para lazım’ dedi. Ben de ona, ‘Oğlum sen 56 yaşındasın. Bu kadar sene hiç elimi öpmeye bile gelmedin. Sen para istemezsin. Nedir bu durum?’ demeye kalmadan, ‘Halacığım o kadar müşkül durumdayım ki senden para isteyeceğim. Senden para istiyorum. Bak saat 16.00, banka kapanmadan paranı vereceğim bankaya yatıracağız’ dedi. Buna aldandım. Telefonla konuşup gezerken balkona çıktım. Bir adam elinde telefon bana el sallıyordu. Geldi yukarı çıktı” dedi.

BENDEN ÇOK PARA İSTEDİ

Tüzün, “Kendisini tanımıyordum. Çocuklarıma telefon ettim. Aşağıda kahvehane var onun güvenlik kamerası çekmiş oradan gördük. Çocuklarım yetişti geldi. Benden çok para istedi. Ben bankaya gidecektim zaten hazırlanıyordum. Oğlumla bankaya gidecektik. İşimiz vardı. Elimde o kadar vardı ben de o kadar verdim. Buraya çıktı, parayı aldı saymaya başladı. Parayı saymak istedi. Say eksik olur üzerini tamamlarız dedim. Saydı ve aldı gitti parayı. Kötü insanlar yakalansın istiyorum. Alışmış kudurmuştan beterdir. O yine aynı işine mesleğine devam edecek. Sağdan soldan duyduklarıma göre bunlar şebekeymiş.” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)