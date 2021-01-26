Şeker kutusundan uyuşturucu çıktı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu’nda hizmetli olarak görev yapan M.K.’nin otomobili ile evinde yapılan aramada şeker kutusuna gizlenmiş 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu’nda hizmetli olarak görev yapan M.K.’nin evi ile otomobiline operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada şeker kutusu içine gizlenmiş 40 gram metamfetamin ilee hassas terazi, kuru sıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI