Şeker İş Sendikası İşçileri İsyanda

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Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası üyeleri, işlerinden çıkarılmaları sonucu, Sincan’da fabrika önünde eylem yaptı. Şekeri Sendikası Başkanı İsa Gök, ‘Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz’ dedi.



Hazal Ergen/Ankara



İşlerinden çıkarılan birçok Gıda ve Şeker Sanayi İş Sendikası üyesi, Nisshin Seifun Makarna Fabrikası çalışanları, Sincan’da, durumu protesto ederek halaylar eşliğinde ‘Sendika Hakkımız Söke Söke Alırız’ gibi sloganlar attı.

“Baskılar Bizi Yıldıramaz”

Şeker-İş, Japon sermayeli makarna fabrikası Nisshin Seifun, Türkiye’de toplu sözleşme yapabilmek için örgütlenerek yetki belgesine başvurmuş, sendikadan yapılan açıklama göre fabrika yönetimi, işçilere tek tek sendikaya üye olup olmadıkları sorarak çalışanlarını sendika üyeliğinden ayrılmaları için zorlamıştı. Şeker-İş üyeleri, fabrikada çalışan işçilerin işten çıkarılma tehdidi ile sendikadan zorla istifa ettirildiklerini dile getirerek Nisshin Seifun, Türkiye’nin Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikası önünde bir araya geldi. “Sendika hakkımız engellenemez”, “Baskılar bizi yıldıramaz” ve “Nisshin işçisi, yalnız değildir” sloganları atan sendikalılar, halayla fabrika yönetimini protesto etti.

“Tehditlerle Gözdağı Vermişti”

Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, basın açıklamasında şu sözlere yer verdi: “ Bakanlığın sendikalara verdiği yetkiye, işverenler sudan sebepler göstererek itiraz edebiliyor. İşverenler, yasadaki bu boşluğu kötü niyetli olarak kullanıyor. Bu yasaların işçilerin lehine bir an önce değiştirilmesini yetkililerden acilen talep ediyoruz. İşveren işçileri ikna odalarına çekerek sendikalı işçiler ile sendikasız işçiler arasında açıkça ayrım yapmış, kimi zaman sendikadan istifa etmeleri durumunda yeni bir unvan, görevde yükselme ve yüksek miktarda paralarla sözde ödüllendirmeye çalışmış, kimi zaman ise karşı çıkan işçileri tek tek sorgu odalarına çekerek baskılar ve tehditlerle gözdağı vermişti. Bizler, Nisshin Makarna çalışanları olarak ekmeğimiz için sonuna kadar mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz ve hem üretimin devamlılığı hem de yasal haklarımızı toplu iş sözleşmesi ile teminat altına almak için daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Bakanlığın vermiş olduğu yetki tespitine yapılan itirazın geri çekilmesini ve Nisshin Makarna yönetiminin Şeker-İş Sendikasını muhatap olarak kabul edip, bir an önce toplu sözleşeme masasına oturmasını açıkça talep ediyoruz.”

Nisshin Seifun Group, Japonya’daki makarna pazarında yüzde 40’lık bir paya sahip ve üretiminin üçte birini, Türkiye’deki fabrikadan elde ettiği biliniyor. Ayrıca Nisshin Seifun’ın Türkiye’deki makarna fabrikasında üretilen yıllık 18 bin ton makarnanın neredeyse tamamı Japonya’ya ihraç edildiği öne sürülüyor.

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