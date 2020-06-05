II. Bayezid’in oğulları iktidar savaşını babalarının sağlığında başlattılar. Artık ortada tapu gibi Fatih Yasası vardı. İktidarı kaybetmek ölmekle eşdeşti. Bu savaşın padişah sağ iken başlaması, şehzadelerin stratejik bir konumda bulunmak isteklerinden kaynaklanıyordu.



Trabzon’da doğmuş olan Şehzade Selim Trabzon, Kefe, Erzincan bölgesinde sancakbeyliği yapmıştı. İran’da ortaya çıkan Safevî tehdidini devlet için en büyük tehlike görüyordu. Yeniçeriler de Selim’in bu görüşü paylaşmaktaydı. Şehzade Ahmet, Amasya sancakbeyi olarak kendisini her bakımdan padişahlığa layık görmekteydi. Devlet adamlarından çoğu da bu görüşte idi. En büyük şehzade Şehinşah ise Şah İsmail’e yakınlığı ile tanınıyordu ancak Selim Padişah olmadan 9 ay evvel eceliyle ölmüştü. Şehzade Korkut ise Teke (Antalya) sancakbeyi iken iktidar yarışı kızışınca izinsiz olarak Manisa’ya gelmiş, oturmuştu.



Bu şehzadeler kavgası Yeniçeriler sayesinde I. Selim’in lehine sonuçlandı. İhtiyar padişah Bayezid Han padişahlıktan feragat ederek tahtı Selim’e bırakmak zorunda kaldı. Kendisine 2 milyon akça has tayin olundu ve isteği üzere Rumeli’de bulunan Dimetoka’ya doğru yola çıkarıldı. Yolda aniden hastalanarak hayatını kayıp etti. Bazı tarihçilere göre oğlu Selim tarafından zehirletilmişti.



Sultan Selim tebrik için gelen Venedik, Macar, Memluk elçilerini kabul ettikten sonra ilk iş olarak kardeşi Şehzade Ahmet’in üzerine yürüdü. Bursa’ya geldiğinde kardeşleri Şehinşah, Alemşah ve Mahmut’un oğullarını boğdurmakla işe başladı. Şehzade Ahmet, iki oğlunu yardım istemek üzere Şah İsmail’e gönderdi. Şehzade Ahmet’in İran’a kaçan oğlu Şehzade Murat, Şah İsmail’in hizmetine girdi ve sancakbeyi rütbesinde iken vefat etti. Diğer oğlu Kasım Memluklere iltica etti.



Şehzade Korkut, siyasetten çekildiğini bildirmiş, Manisa’da yaşamasına izin verilmişti. Sultan Selim, devlet adamlarının ağzından Şehzade Korkut’u saltanata davet eden mektuplar gönderdi. Bu mektuplara olumlu cevap veren Şehzade Korkud saltanat uğruna hayatını yeniden ortaya koymuş oldu.



Bunu gören Sultan Selim, sürek avı bahanesiyle Bursa’dan Manisa’ya yürüdü. Beşinci gün Manisa önlerinde idi. Paşalardan birisinin gönderdiği ulak sayesinde baskını haber alan Şehzade Korkud, yükte hafif, pahada ağır eşyalarını alıp Piyale isimli kölesiyle Manisa Sarayı’nın arka kapısından gizlice kaçtı. Elbiselerini değiştirmiş, derviş kılığına girmiş ve saçını, sakalını beyaza boyatmıştı. Selim’in askerleri her tarafı aradılarsa da Şehzade Korkud’u bulamadılar. Selim bütün geçitlere, limanlara adamlarını yerleştirip Bursa’ya döndü. Korkud ve kölesi Piyale üç hafta kadar dağdaki küçük bir mağarada saklandılar. Antalya’ya inmek ve Mısır’a veya Rodos Şövalyelerine iltica etmeyi planlamaktaydı. Daha önce Teke sancağında sancakbeyliği yaptığı için bölgeyi çok iyi tanıyordu. Geceleri yol alıp, gündüzleri gizlenerek Teke topraklarına ulaştılar ve küçük ama korkunç bir mağarada gizlendiler.

Hoca Sadettin’in anlatımıyla gül yaprağından yataklarda yatan şehzade şimdi kuru toprakta yatıyordu ve yastığı bir taş idi. Herkesi korkutan Korkud artık korku içerisinde bulunuyordu.

Bir süre sonra kölesi Piyale, efendisinin atını alarak yiyecek ve içecek bulmak üzere dışarı çıktı. Bir köy ağasına rastladı. Onunla konuşup güvendi, bütün sırlarını anlattı ve yardım istedi. “O pahalı atı o dağ Türküne” verdi. Birkaç altın da bahşiş vererek kendilerine yiyecek getirmesini istedi. O saf yürekli Türk birkaç gün mağaraya azık taşıdı.

Bir gemi bulmak için de söz verdi. Gemi bulmak için uğraşmakta iken altındaki asil attan ve koşum takımlarından şüphelenerek adamı sorguya çektiler. İşkence sırasında adam gerçeği anlatınca Teke Sancakbeyi Kasım Bey’e haber verdiler. Kasım Bey, mağaraya baskın düzenleyerek Korkud’u yakaladı. Hemen padişaha haber gönderdi. Padişah bunu duyunca görünüşte sevindi. Ama aslında son derece üzülüp gözleri yaşlarla doldu. Şehzadeyi getirmek üzere Karaçinoğlu’nu gönderdi. Yakın yere geldiklerini duyunca da Kapıcıbaşılarından Sinan Bey’i gönderdi.

Sinan Bey şehzadeyi ve yanındaki kölesini teslim alıp bir konak yerinde büyük bir saygı içerisinde yerleştirdi. Şehzadeye yumuşak sözlerle teselli vermekten geri kalmıyordu. Şehzade uykuya dalınca hemen Piyale’yi çağırdılar. Sinan Bey sizinle görüşmek istiyor bahanesi ile Piyale’yi uzaklaştırdılar. İçeri giren birçok kement vurucu zebani gibi adamlar Şehzade Korkut’u orada boğdular. Tabutu alarak Bursa’ya getirdiler ve Gazi Orhan Bey Türbesi’ne defin ettiler. Bir cemîle olmak üzere sadık kölesi Piyale türbesine türbedar olarak tayin edildi.



Hoca Sadettin şiirlerle uzun uzun anlattığı bu olayın nerede geçtiğini ve hangi tarihte olduğunu yazmaya gerek duymuyor( Tacü’t-tevarih, 4, İstanbul 1979, s. 155-160). Uzunçarşılı ise olayın 13 Mart 1513 tarihinde Emet kasabası yakınlarında olduğunu bildiriyor. Yılmaz Öztuna ise olayın tarihini 17 Mart 1513 olarak verirken “bulunduğu yeri ihbar eden 15 Türkmen’in” mukaddes Osmanlı hanedanına karşı işledikleri cinayet sebebi ile idam edildiklerini yazmaktadır (Büyük Türkiye Tarihi, 3, s. 212). Feridun Emecen, Yavuz Sultan Selim, İstanbul 2016) isimli eserinde, Korkut’un yakalanması olayını özet olarak anlatmış fakat “15 Türkmen’in” idamından hiç söz etmemiştir.

Hoca Sadettin’in sözünü ettiği, yardım etmeye çalışan o “dağ Türkü”’nün tek kişi olmadığı Öztuna’nın verdiği “15 Türkmen” bilgisi ile açıklık kazanıyor.

Bu 15 kişi ister şehzadeye yardım ettikleri için öldürülmüş olsun, isterse şehzadeye ihanet ettikleri için öldürülmüş olsun “kaza ve kader okuna kurban” gitmiş oldukları çok açık. Osmanlı hanedanına -ne şekilde olursa olsun- yapılan hiçbir ihanet cezasız bırakılamazdı. Aksi taktirde bu “yol olur” birileri Osmanlı hanedanına saygısızlık yapmaktan çekinmeyebilirlerdi. İslam Hukuku’nda bunun yeri var mıdır, yok mudur bilinmez ama devletin yasası bu şekilde idi. Bu konuda zaaf gösterilmesi Osmanlı hanedanı için büyük ayıp sayılırdı.